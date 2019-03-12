В профсоюзе мигрантов назвали «Фуд Сити» и «Садовод» рассадником зла

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов в эфире НСН заявил, что полиции следовало бы вести себя корректно и уважительно при проведении рейдов.

Правоохранительные органы проводят рейд на рынке «Фуд Сити» на юго-западе столицы. Как пояснили ТАСС в правоохранительных органах, главная цель - профилактика нарушений в сфере миграционного законодательства.

Въезд на рынок ограничен, в мероприятии участвуют сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. А телеграм-канал Mash пишет, что еще до приезда полиции кто-то успел включить пожарную сирену и все работники успели покинуть здание. Правоохранительные органы работают в пустом торговом комплексе.

Накануне обыски прошли на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» на юго-востоке города. Там было задержаны несколько десятков человек.

в эфирепризвал, в первую очередь, навести порядок в крупных торговых хабах.

«Эти рынки – это сущий рассадник зла. Там оптом могут закупаться какие-то челноки и далее везти всё это добро по всей России. Можно только догадываться, как рынки устроены, есть ли там нарушения в сфере налогового законодательства. К слову, продавцами на подобных торговых объектах мигранты работать не могут, только тележочниками. И теперь за все нарушения им, скорее всего, грозит штраф в 5 тысяч рублей и выдворение из страны», - рассказал глава профсоюза.

Около года назад директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов назвал ТЦ «Садовод» и «Москва» «пионерами и лидерами по предложению о покупке криптовалют». Якобы операции в криптовалюте доходят до 600 млрд рублей в месяц, при этом деньги на счета банков не зачисляются. Полупанов пообещал направить эту информацию в правоохранительные органы.

Также СМИ предполагают, что профилактический рейд был связан с массовой дракой в районе станции метро «Люблино» в минувшие выходные. Тогда за медицинской помощью обратились четыре человека, которые получили ножевые ранения и раны от травматического оружия.

Также одной из причин операции могли стать нарушения в работе ТЦ «Москва», выявленные сотрудниками Роспотребнадзора, МЧС, наркоконтроля и Федеральной миграционной службы.

В профсоюзе трудящихся мигрантов сообщили, что знают о рейдах только из СМИ, естественно от таких проверках их не предупреждают.

«Нас о каждом таком случае не информируют, и правильно делают. Насколько справедливо задержание, можем только гадать. Проверять власти имеют право, а вот претензии к форме вполне могут быть. Выстраивание вдоль стенки, заламывание рук за голову…. Все это неприятно», - отметилПри этом в профсоюзе мигрантов призвали полицию вести себя в рамках закона и не относиться к гражданам других государств как к людям второго сорта.

«Миграционное законодательство в России ужесточилось. Получение всех необходимых документов теперь процесс очень трудоемкий. Да, проблемы с работающими на таких рынках мигрантами есть. Но властям нужно озаботиться с цивилизованными способами проживания людей в Москве. Иностранные граждане могут жить впятером в одной комнате, могут работать не положенные 40 часов в неделю, а - больше. Это комплексный вопрос, а не только вопрос одной проверки. Это вопрос функционирования таких колоссальных торговых хабов. Насколько все прозрачно, не криминально….Нужно обязательно решать этот вопрос в совокупности», - резюмировал в беседе сРенат Каримов.

Добавим, что «Садовод» и «Москва» принадлежат группе компаний «Киевская площадь» миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева. Также она контролирует ТЦ «Европейский», гостиницу «Украина», рынок «Фуд Сити» и недавно открывшийся ресторанный кластер «Депо».