В Госдуме назвали единственный способ навести порядок на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва»

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Депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН в очередной раз призвал вынести рынок «Садовод» и ТЦ «Москва» за пределы МКАД.

Полиция, ФСБ и Росгвардия проводят операции в ТЦ «Москва» в Люблино, на рынке «Садовод» и еще нескольких объектах.

По официальной информации, все эти мероприятия должны помочь найти находящихся в розыске преступников. Также на территории рынков могут искать криптовалютные фермы.

Однако, по неофициальным данным, это ответ силовиков на целую серию участившихся разборок между участниками различных этнических ОПГ. Так в ночь на 9 марта на Белореченской улице несколько человек напали друг на друга с ножами и травматическим оружием.

, который уже давно ратует за вынос рынка «Садовод» и ТЦ «Москва» за пределы МКАД, в эфирезаявил, что только его идея может решить все проблемы.

«Я уже давно просил правоохранительные органы, налоговиков повнимательнее отнестись к таким торговым точкам. Дела там непростые. Во-первых, контингент работающих там – это граждане из ближайшего зарубежья, гастарбайтеры. Как правило, они снимают жилье поблизости, разводят там грязь. Таи и водка, и наркотики, есть притоны, которые нужно полиции смотреть. Плюс колоссальные налоговые нарушения, работают подпольные цеха. На мое имя поступала масса сообщений от местных жителей. Там – неспокойно. Драки, разборки по самым различным уровням. Проверки там нужны не одноразовые, а ежедневные. Там нужно наводить порядок», - считает парламентарий.Как отметил Валерий Рашкин, о непорядках на подобных рынках знают и силовики, и чиновники, но именно они и «крышуют» тех, кто там работает. В ход идут «откаты», взятки. Парламентарий назвал правильным решение перевести подобные торговые точки за пределы центра Москвы.

«Надо пресекать подобные нарушения, и я могу только приветствовать наведение порядка. Я вообще предлагал мэрии закрыть "Садовод", вывести его за пределы Москвы. Сделать правильную логистику, сделать подъезды к рынку, но разместить его в том месте, где нет жилых домов. Это мое категорическое предложение. Но правительство Москвы тогда решило, что все нормально, жители не возмущаются…Хотя у меня есть подтверждение другой точки зрения. Если этот клубок развязать, то закрытия этого ТЦ на территории Москвы не избежать», - отметил в интервьюдепутат Госдумы Валерий Рашкин.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил о задержании нескольких десятков мигрантов. Их сейчас проверяют на соблюдение порядка пребывания в стране, а также на причастность к ряду преступлений.

СМИ пишут, что рейд прошел не только на рынках, но и в общежитиях на Центральной улице и улице Неверовского, Мичуринском проспекте и проспекте Вернадского. Полицейские составили административные протоколы за нарушение миграционного законодательства на 19 человек.