Депутат: Замена устройств «Платона» обернется ростом цен на перевозки и товары

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Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал о последствиях введения Минтрансом требований перевозчикам каждые три года менять устройства «Платон».

Пользователей российской системы «Платон» хотят заставить контролировать срок службы бортовых устройств и менять их каждые три года. Как отмечается в проекте постановления правительства РФ, разработанном Минтрансом, срок службы устройства – три года, после чего приборы могут передавать недостоверные сведения о передвижении транспортного средства.



В эфире НСН депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил, что инициатива Минтранса заставит перевозчиков поднять цены на услуги и товары, что в конечно счете скажется на рядовых потребителях.

«Дополнительные деньги за замену этого аппарата, который наверняка выпускает аффилированное с кем-то из чиновников предприятие, это просто “прекрасная” затея. Зачем брать деньги только за проезд, когда можно брать еще за обслуживание, потому еще за замену и за профилактику? К сожалению, аппетиты некоторых чиновников не знают границ. Транспортные перевозчики, как малые, так и крупные, находятся на грани выживания. Многие из них работают практически в ноль, кто-то даже в минус. Если туже затягивать на них фискальную петлю, для них будет выход только один – повышать стоимость услуг и товаров, которые они перевозят. Это все равно ляжет на потребителей или приведет к разорению компаний, которые не могут выдержать такое “заботливое” отношение государства», - считает парламентарий.

Вместо замены устройств, по мнению Лысакова, стоит изменить условия взимания платы с владельцев грузовиков. «История с “Платоном” крайне оскорбительная, на самом деле. Беларусь, например, взимает деньги, во-первых, за пользование качественными дорогами, а во-вторых, только с транзитников. С граждан Белоруссии эта фискальная плата не взимается. Если взять Германию, то там менее 20 процентов дорог попадают под категорию оплачиваемых владельцами грузовиков. Но, опять же, это дороги высшего качества. В России же берут плату со всех перевозчиков, не только с транзитников, и на всех дорогах, включая те, которые и дорогами-то можно назвать условно», - заметил собеседник НСН.

Отметим, новые требования к обслуживанию устройств могут вступить в силу в сентябре 2018 года. Напомним, система взимания платы за проезд по федеральным трассам с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, «Платон» была введена в конце 2015 года. Ранее также сообщалось, что в регионах появится свой «Платон» и 10 тысяч камер на дорогах, пишет Ura.ru.