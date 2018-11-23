Социолог призвал государство выплачивать ипотеку ради рождаемости

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Глава Центра социальных и политических исследований в эфире НСН предложил ввести в РФ госпрограмму, для помощи в выплате ипотеки семьям, которые стремятся к рождению детей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, которая курирует здравоохранение, образование и социальную политику, предположила, что семьи можно мотивировать на рождение детей. По её словам, правительство сейчас выбирает меры, которые могли бы помочь в этом вопросе. На первое место Голикова поставила возможность иметь собственное жильё. Как уточнила вице-премьер, если у семьи есть собственная квартира, она чувствует себя увереннее и спокойнее. В то же время люди, которые выплачивают ипотеку, чаще откладывают решение родить ребёнка на более поздний срок, когда кредит будет закрыт. В результате, возраст растёт, а потом и желание пропадает, сообщает «Российская газета».

Глава Центра социальных и политических исследований Георгий Фёдоров в эфире НСН с мнением Татьяны Голиковой согласился.

«Конечно, она права. Своё жильё – это некое гнездо. Можно быть уверенным, что оно останется за тобой. Молодые семьи, которые имеют своё жильё, больше рожают, чем семьи, которые на съёмных квартирах живут. Часть кавказских республик, где большие дома и семьи обеспечены жильём, рожают очень неплохо», - отметил эксперт.

По словам Георгия Фёдорова, что рождению детей способствует уверенность в завтрашнем дне, а ипотека воспринимается как обременение.

«Конечно, [ипотека влиет]. У молодых семей, которые имеют возможность получать относительно доступную ипотеку, уровень зарплат не такой высокий и они большое количество денег отдают за эту площадь. Один из важнейших факторов рождения ребёнка – уверенность в завтрашнем дне и уверенность в том, что квартира никуда не денется. Ипотека – это некое обременение финансовое, моральное», - подчеркнул собеседник НСН.

В то же время Георгий Фёдоров призвал государство вводить госпрограммы, которые помогут выплачивать ипотеку семьям, которые рожают детей.

«С моей точки зрения, должна быть государственная программа. Материнский капитал - хорошая программа, но она недостаточна. Есть определённые программы, но они недостаточны. [Нужно] помогать молодым семьям и многодетным семьям, которые стремятся к рождению детей, погасить ипотеку. Например, есть такие программы в Белоруссии, когда несколько детей - и ты фактически с ипотекой расплатился. Государство должно понимать приоритеты, что у нас демографическая проблема, что нужна рождаемость. Деньги приходят и уходят, а надо вкладывать в человеческий капитал: повышать качество и уровень жизни», - предложил в эфире НСН Фёдоров.

В свою очередь, почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в эфире НСН, напротив, отметила, что некоторые семьи рожают детей, чтобы взять ипотеку, поскольку с маленьким ребёнком это сделать проще и выгоднее. Ранее СМИ сообщили, что рождаемость в РФ за первые девять месяцев 2018 года сократилась на 62 тысячи человек (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).