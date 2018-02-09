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Общество

Али Феруз из «Новой газеты» может покинуть Россию на следующей неделе

9 Февраля 2018 в 19:00
Али Феруз из «Новой газеты» может покинуть Россию на следующей неделе
В редакции газеты поприветствовали решение Басманного суда Москвы.

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов, который известен как Али Феруз, сможет выехать в «третью страну». Постановление о приостановке его выдворения в Узбекистан 9 февраля принял Басманный суд Москвы. Он сможет это сделать, если предоставит письменное ходатайство и проездные документы. До этого журналист останется в Центре временного содержания для иностранных граждан.

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Руководитель пресс-службы «Новой газеты» Надежда Прусенкова в эфире НСН заявила, что редакция издания приветствует решение суда.

«Мы довольны, потому что это то самое разъяснение, которого не хватало приставам. Теперь мы надеемся, что Али подаст очередное заявление (это требуется по форме), они начнут исполнительное производство и, наконец, его отпустят. Это ещё один шаг на пути к тому, чтобы его освободить. Мы его, конечно, приветствуем, но будем довольны только тогда, когда вся эта эпопея закончится. Есть шанс, что это произойдёт на будущей неделе, если они быстро сработают и не будут затягивать процедуру. Очень хочется в это верить», - сказала Прусенкова.

Ранее Басманный суд постановил выдворить Али Феруза из России в Узбекистан, на его родину. Как утверждает журналист, там ему грозит смертельная опасность. Если ситуация разрешится на следующей неделе, то Феруз 15 февраля улетит в Германию, сообщают Вести.Ru.

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