В НИИ здравоохранения рассказали, кому выгоден ажиотаж вокруг «дефицита» медтехники

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Директор НИИ организации здравоохранения в эфире НСН заявил, что никто не оставит страну без медицинской техники.

Некоторые наименования медицинских изделий могут исчезнуть с российского рынка после 2021 года из-за нехватки времени на перерегистрацию по новым правилам Евразийского экономического союза. Об этом говорится в обращении ряда отраслевых объединений, специалистов отрасли, а также союза представителей торговых и промышленных предприятий в медицине «Медицинские ресурсы» на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как говорится в письме, сейчас на территории РФ действуют около 37 тысяч регистрационных удостоверений, причём некоторые из них включают несколько наименований медицинских изделий. При этом в год в среднем удаётся перерегистрировать около 1,5 тысяч продуктов, что не позволит к 2021 году пройти процедуру всей медтехнике, сообщает «Коммерсант».

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов в эфире НСН заявил, что в случае нехватки времени на перерегистрацию медицинских изделий, её срок будет продлён.

«Никто страну не оставит без медицинской техники. Бежать закупать впрок не стоит, даже если по каким-то причинам государство не успеет провести перерегистрацию, в чём я сомневаюсь (в этом случае найдутся инструменты, чтобы эту перерегистрацию продлить). Я думаю, что эта новость носит статус ажиотажа, определённо она кому-то нужна, скорее всего, бизнес-структурам, которые пытаются разжигать эти неприятные моменты», - предположил в эфире НСН эксперт.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, за пять лет медицинская техника полностью обновится.

«Оборудование, которое используется в медицинской практике, ежегодно проходит постепенное эволюционирование. Приходит новое, а старые модели, конечно, уходит в прошлое. У медицинской техники есть какой-то период эксплуатации, но мы прекрасно понимаем, что не вся она дойдёт до 2020 года: какая-то часть исчезнет, потому что появятся новый технологический ряд и новые требования к использованию этого оборудования. Взять цифру, сколько у нас медицинского оборудования и предположить, что мы должны всё это перерегистрировать к назначенной дате – такие упражнения, на мой взгляд, неверные. Нужно обязательно закладывать эволюционный процесс. Каждые пять лет медицинская техника обновляется почти на 100%», - заключил в эфире НСН Мелик-Гусейнов.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что страны Евразийского союза с 2019 года смогут вести интернет-торговлю лекарствами, ювелирными изделиями, алкоголем и табаком. Такая инициатива обозначена в «дорожной карте» по развитию цифровой торговли в ЕАЭС. Для этих целей планируется разработать лицензионные правила и требования к организациям, которые будут осуществлять доставку.