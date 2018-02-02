В НАК призвали не проводить аналогий в приговорах Белых и Улюкаева

Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН объяснил одинаковые сроки экс-министра и экс-губернатора судебной практикой.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых приговорён к 8 годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. При этом ему выписали штраф в размере 48,2 миллионов рублей. Стоит отметить, что приговором остались недовольны как защита бывшего чиновника, так и обвинение. Ранее адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов в эфире НСН рассказал, что решение Пресненского суда будет обжаловано. Тем временем прокуратура также собирается подавать апелляцию.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН призвал не проводить аналогий с приговором экс-министру экономразвития Алексею Улюкаеву, который тоже получил восемь лет строгого режима.

«Тут не как под копирку с делом Улюкаева. У нас есть судебная практика, суды принимают решение по наказанию в зависимости от тяжести содеянного. Мелкие и средние взятки подпадают под ответственность где-то пяти лет, а крупные – в размере 8-10 лет. Это называется судебная практика, ничего удивительного в этом нет», - пояснил эксперт.

По словам Кирилла Кабанова, исправить ситуацию с коррупцией в РФ можно только с ужесточением ответственности.

«Естественно, громкие дела будут. Но существует два подхода: ужесточить законодательство или оставить, как есть. Я сторонник ужесточения законодательства. Но большинство моих коллег против ужесточения. Ряд чиновников пользуется этой риторикой. Ужесточение законодательства даёт возможность реальной сделки с правосудием. Когда вам грозит наказание в 25 лет и вы понимаете, что для того, чтобы вам было понижено наказание, у вас должно быть деятельное раскаяние, то есть возвращение средств из-за рубежа», - уверен собеседник НСН.

Также Кирилл Кабанов объяснил необходимость исключения УДО без деятельного раскаяния.

«Мы же не просто должны посадить и дать штраф 48 миллионов, в процессе узнаётся, что у людей есть зарубежные активы, их вернуть практически невозможно. Соответственно, есть только один вариант: если он вернёт средства, то ему дадут 8 лет. Что такое 8 лет? 8 лет – это в реальности 4 года. Большую часть уже просидели в изоляторах. Фактически человек сидит год и через год-полтора выходит. Мы предлагаем сделать так, чтобы УДО было невозможно, если нет деятельного раскаяния», - заключил Кабанов.

Стоит отметить, что на оглашение приговора Никиту Белых привезли из больницы «Матросской тишины». Его сопровождали врачи, которые осматривали бывшего чиновника каждые два часа. Напомним, Никиту Белых арестовали ещё летом 2016 года. Задержание проходило в одном из столичных ресторанов. Следствие обвинило его в получении взятки в размере 400 тысяч евро, сообщает «Свободная Пресса» .