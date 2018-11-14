В НАК объяснили переполненность зон для силовиков

Глава Национального антикоррупционного комитета в эфире НСН отметил, что большое число сотрудников полиции попадает в места заключения из-за коррупции.

В России переполнены исправительные колонии для бывших сотрудников полиции и других правоохранительных органов. Об этом рассказал заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. По его словам, даже две колонии, которые были открыты в 2018 году, уже заполнены. При этом число колоний для простых людей значительно сокращается. Такую тенденцию Максименко связал с антикоррупционными мероприятиями, сообщает «Эхо Москвы».

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в эфире НСН рассказал, почему в России образовалась нехватка таких исправительных учреждений.

«В публичном поле мы видим только истории, связанные с большими начальниками, а у нас “красные зоны” - это не только начальники, это ещё и бывшие сотрудники, те, кто служил когда-то срочную службу во Внутренних войсках. Их негуманно помещать совместно с заключёнными. Это связано с некими криминальными понятиями и традициями, которые сложились ещё до советских времён. То, что сейчас идёт борьба с коррупцией и очень большое количество мелких чиновников и сотрудников полиции попадает в места заключения – это факт. “Красные зоны” переполнены», - отметил глава НАК.

По словам Кирилла Кабанова, при таком темпе борьбы со взяточничеством уровень коррупции в РФ снизится через 5-6 лет.

«Ни в одной стране мира коррупцию не искоренили. Это как преступность: где-то она высокая, где-то – низкая. Я думаю, нам нужно лет 5-6, чтобы произошло снижение уровня коррупции. Это будет достигнуто не силовыми методами, а упрощением определённых процедур, увеличением внешнего контроля», - считает Кабанов.

Напомним, в РФ на 1 ноября 2018 года числится 571 тысяча заключённых. Об этом свидетельствуют данные ФСИН. Сейчас заключённые содержатся в 123 колониях-поселениях, 707 исправительных колониях, 212 СИЗО, 7 колониях особого режима и 97 помещениях, которые работают как СИЗО при колониях. Также в России есть 23 воспитательных колонии для несовершеннолетних и 8 тюрем.