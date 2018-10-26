В НАК посоветовали главе Крыма не ждать «отданных на взятки» денег от ФСБ

В Национальном антикоррупционном комитете заявили НСН, что Минфин не готов выделять деньги для поимки взяточников.

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Первого крымского телеканала» посетовал, что давал из собственных средств деньги для поимки взяточников среди крымских чиновников, но так и не вернул их. Два миллиона рублей проходят как вещдоки по различным уголовным делам. Аксенов заявил, что «ограничен в ресурсе». В июле Аглава Крыма встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым, которого и попросил вернуть средства.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов (НАК) в эфире НСН заявил, что решение этой проблемы не находится в компетенции Федеральной службы безопасности (слушайте аудио).

«Проблема существует давно, но решена так и не была решена. Минфин отказался выделять непонятную сумму для правоохранителей. В принципе желания главы Крыма понятны, но деньги не могут вернуть, пока идет следствие. И это не вопрос компетенции ФСБ, вопросы к суду, к уголовно-процессуальному законодательству», - считает Кирилл Кабанов.

Добавим, в интервью крымским телевизионщикам Сергей Аксенов не рассказал, кого конкретно удалось изобличить с помощью его денег.