Пятница
26 октября
USD 65.75
EUR 74.99
Общество

В НАК посоветовали главе Крыма не ждать «отданных на взятки» денег от ФСБ

26 Октября 2018 в 10:47
В НАК посоветовали главе Крыма не ждать «отданных на взятки» денег от ФСБ
В Национальном антикоррупционном комитете заявили НСН, что Минфин не готов выделять деньги для поимки взяточников. 

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Первого крымского телеканала» посетовал, что давал из собственных средств деньги для поимки взяточников среди крымских чиновников, но так и не вернул их. Два миллиона рублей проходят как вещдоки по различным уголовным делам. Аксенов заявил, что «ограничен в ресурсе». В июле Аглава Крыма встречался с директором ФСБ Александром Бортниковым, которого и попросил вернуть средства.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов (НАК) в эфире НСН заявил, что решение этой проблемы не находится в компетенции Федеральной службы безопасности (слушайте аудио).

«Проблема существует давно, но решена так и не была решена. Минфин отказался выделять непонятную сумму для правоохранителей. В принципе желания главы Крыма понятны, но деньги не могут вернуть, пока идет следствие. И это не вопрос компетенции ФСБ, вопросы к суду, к уголовно-процессуальному законодательству», - считает Кирилл Кабанов.

Добавим, в интервью крымским телевизионщикам Сергей Аксенов не рассказал, кого конкретно удалось изобличить с помощью его денег.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.