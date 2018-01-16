В КПРФ назвали Анпилова настоящим патриотом

Депутат Госдумы через НСН выразил соболезнования семье родным и близким лидера «Трудовой России».

В Москве скончался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. С 13 января он находился в коме в НИИ имени Склифосовского. В больницу политик попал из-за обширного инсульта, который у него случился, когда тот ехал на встречу с кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым, сообщает RT.

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов в эфире НСН выразил семье Анпилова соболезнования (слушайте аудио).

«Я его знал очень хорошо. Когда были съезды народных депутатов РСФСР, нас всегда встречали на выходе из гостиницы “Россия”, пока мы шли до Спасской башни. Он тогда чувствовал последствия президента Ельцина, понимал пагубность его правления для России, экономики. Чисто по-человечески жаль его, Царствие ему небесное. Выражаю соболезнования его семье, родным, близким. Кому-то он не нравился, потому что он был резковатый, но это был именно типаж из простого народа, “с низов”. Его смело можно назвать патриотом», - заключил в эфире НСН депутат.

Ранее в эфире НСН бывший председатель Верховного Совета России, член-корреспондент РАН Руслан Хасбулатов вспомнил Виктора Анпилова как об искреннем, честном, принципиальном человеке. По его словам, это был «замечательный парень». Напомним, Харитонов родился в 1945 году в Краснодарском крае. Движение «Трудовая Россия» он организовал в 1992 году, сообщает «ФедералПресс» .