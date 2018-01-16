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Общество

Хасбулатов об Анпилове: Замечательный был парень!

16 Января 2018 в 09:57
Хасбулатов об Анпилове: Замечательный был парень!

Бывший председатель Верховного Совета России в эфире НСН рассказал, что очень сожалел, узнав о смерти Виктора Анпилова.

В Москве на 73 году жизни скончался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. 13 января его доставили в НИИ имени Склифосовского с обширным инсультом. В результате политик три дня находился в коме, после чего скончался, сообщает RT.

Бывший председатель Верховного Совета России, член-корреспондент РАН Руслан Хасбулатов в эфире НСН рассказал, что очень сожалел, когда услышал о смерти Виктора Анпилова (слушайте аудио).

«Замечательный парень был! Очень искренний, принципиальный, честный, я очень сожалел, когда услышал о его смерти», - сказал политик.

В то же время Руслан Хасбулатов рассказал, что в последнее время не поддерживал связь с лидером «Трудовой России», но следил за его деятельностью.

Известно, что у Виктора Анпилова случился инсульт, когда он ехал на встречу с кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым. Политик являлся одним из лидеров протестов 90-х годов, в том числе «Марша голодных очередей», «Похода на Белый дом» и других, сообщает Ura.ru.

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