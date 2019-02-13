В Хельсинкской группе вступились за Льва Пономарёва

Правозащитник и сопредседатель МХГ Валерий Борщёв рассказал в эфире НСН, почему включение движения «За права человека» в реестр «иностранных агентов» несправедливо.

Движение правозащитника Льва Пономарева «За права человека» включили в реестр «иностранных агентов». Такая информация появилась на сайте Министерства юстиции РФ. Такое решение было принято после плановой проверки, которая началась в конце прошлого года по требованию Генпрокуратуры. Как сообщил СМИ сам Пономарев, подобные меры были приняты в связи с тем, что одна из его организаций «Горячая линия» была профинансирована Комитетом ООН против пыток.

Правозащитник и сопредседатель Московской Хельсинкской группы Валерий Борщёв сообщил в эфире НСН, что такое решение Минюста можно считать порочным:

«Я хочу сказать, что, в принципе, вот это признание иностранным агентом я считаю глубоко порочным и несправедливым в своей основе. Оно не соответствует своему названию. Никакие эти организации не иностранные агенты и то, что это клеймо на них ставится, абсолютно несправедливо. Это в принципе глубоко порочная идея. И, конечно, попирание деятельности некоммерческих организаций. Избирательно берутся какие-то неугодные организации, объявляются иностранными агентами, ставится клеймо. Конечно, это попрание свобод», — заявил Борщёв.

В 2014 году движение «За права человека» уже вносили в реестр «иностранных агентов», однако в 2015 году из него исключили. Еще через три года в декабре 77-летнего Пономарева арестовали на 25 суток по статье о повторном нарушении правил проведения митингов из-за акции в поддержку фигурантов дела «Сети» и «Нового величия».

Ранее Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН опроверг версию, что этот арест Пономарева был связан с отказом его организации выдать президентский грант.