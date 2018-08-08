Депутат Госдумы: Соцсетью могут поймать и посадить любого из нас

Сергей Шаргунов в эфире НСН выразил надежду о скорой декриминализации статьи об экстремизме.

В последнее время в прессе широко обсуждаются резонансные дела о репостах в соцсетях. Подобные дела бывают как административные, так и уголовные, их точное количество выяснить невозможно. Одни из последних нашумевших случаев – дело из-за репоста «экстремистской картинки» на Алтае и аналогичное дело в Туве из-за двух публикаций, опубликованных в 2014 году.

Про «абсурдные дела» на пресс-конференции заявил 7 июня Владимир Путин. Затем в Госдуму был внесен законопроект, отменяющий уголовную ответственность за неоднозначные публикации в интернете. Смысл заключался в переводе наказания из уголовной плоскости в административную. Идею поддержала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, компания Mail.ru Group и даже РПЦ. Верховный Суд в свою очередь проект закона об отмене уголовных наказаний за репосты раскритиковал.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в эфире НСН заявил, что преследование пользователей социальных сетей происходит достаточно давно, просто значительная часть из этих дел не становилась достоянием общественности.

«У меня такое ощущение, что это происходило всегда. Сейчас журналисты стали обращать больше внимания на эти истории. Есть статистика, согласно которой, по моим данным, с 2011 года количество приговоров в связи с экстремизмом возросло в 4 раза. Это значит, что потенциально обвиняемыми оказываются десятки миллионов пользователей. Потому что каждый из нас высказывается в соцсетях, спорит, ругается, нас тоже можно зачислить в опасные преступники и экстремисты, эта статья угрожает всем без исключения. Некоторые правоохранители буквально воспринимают метафору «социальные сети». Для них социальная сеть сродни рыболовной. А десятки миллионов пользователей, которые там высказываются – потенциальный улов. Зачастую рыбешку вытаскивают и зажаривают у всех на глазах. И таких жареных достаточно много», - отметил он.

Собеседник НСН рассказал, что следователи запугивают обвиняемых, вынуждая подписать признание и закрывая уголовное дело.

«Эти дела порой оказываются засекреченными, и только когда уже люди отсидят в колониях, выясняется, что им предъявлялось. Пользуются беззащитностью людей, что их легко запугать и легко надавить, поэтому многие дела проходят в ускоренном режиме. К кому-то врываются поутру и говорят, что у него неправильная песенка в плэйлисте в ВК, и что в его интересах идти сразу на сделку с правосудием. Дальше шьется дело, ускоренный приговор. Даже если это не тюрьма и лагерь, то это в любом случае поломанная судьба, так как человеку с судимостью очень сложно устроиться на работу. Многие теряют работу, попадая в федеральный список экстремистов и террористов. На мой взгляд, это самоуправство приводит к очень печальным последствиям, по сути, у нас просто запугивают тех, кто заходит в интернет, особенно это касается молодых людей, - добавил он.

Депутат выразил надежду на скорые изменения в законодательстве, касающиеся ослабления ответственности за размещение или репост информации спорного содержания.

«Я считаю, что сам разговор во время прямой линии был важным, я рассчитываю, что последствия будут. Президент во время «прямой линии» не просто высказался, но и дал официальное поручение разобраться с 282 статьей, в связи с чем 15 сентября президенту на стол должны поступить предложения. Я надеюсь, что в итоге сверху поступит сигнал о том, чтобы хотя бы для тех, кто впервые оказался заподозрен в экстремизме, включались не уголовные, а административные механизмы. Что Госдума хотя бы частично декриминализирует эту одиозную 282 статью. Будем надеяться на президента и думские изменения», - заключил он.

Напомним, во время «Прямой линии» президента России Владимира Путина Сергей Шаргунов задал вопрос, касающийся участившихся случаев возникновения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Владимир Путин пообещал взять в поле внимания этот вопрос, а так же заметил, что судебная правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности и не доходить до абсурда.