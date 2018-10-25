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Общество

В Госдуме увидели здравое зерно в повышении стоимости проезда в часы пик

25 Октября 2018 в 13:17
В Госдуме увидели здравое зерно в повышении стоимости проезда в часы пик
ФОТО: slavdelo
Депутат Александр Старовойтов в эфире НСН призвал просчитать экономику перехода на тарифы  в общественном транспорте в зависимости от времени суток. 

Министерство транспорта предлагает использовать динамические тарифы в общественном транспорте. Это позволит, по мнению авторов инициативы, регулировать пассажирские потоки. Для этого в часы пик предлагается повышать стоимость проезда, в дневные - снижать.

Член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов, обсуждая с НСН эту идею, призвал для начала изучить экономическую составляющую, узнать мнение самих перевозчиков.

«Я часто общаюсь с перевозчиками, которые осуществляют перевозки, и основная их масса работает на уровне минимальной рентабельности. Фактически они еле-еле выживают. А в регионах тарифы на проезд социально ориентированы. С точки зрения экономики, наверное, в идее есть рациональное зерно. Но я бы просчитал все моменты и пообщался по этому вопросу с перевозчиками», - считает   парламентарий.

В регионах стоимость проезда в общественном транспорте варьируется в пределах 19-25 рублей. При этом повышение цены даже на рубль всегда сопровождается негативной реакций жителей городов.

В профильном комитете ГД одобрили 
идею повышения стоимости проезда в часы пик

При этом практика, когда проехать на автобусе днем будет дешевле, чем вечером, существует в некоторых европейских странах, однако она в России не приживется, считает парламентарий.

«Сравнивать с мировой практикой я бы не стал, потому что в том же Лондоне другая рентабельность, там перевозчикам не приходится выживать, и есть возможность для маневров. Понимая инициативу Минтранса, считаю, что в России нужно идти от экономики, а потом уже делать выводы. Нужно убедиться, что вариативность стоимости проезда "не убьет" перевозчиков, и мы не прибавим им еще проблем», - озвучил свою позицию по этому вопросу депутат Александр Старовойтов.

В Минтрансе пояснили, что идея динамического ценообразования при условии одобрения, будет реализована в России в 2019-ом году.

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