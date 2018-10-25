В профильном комитете ГД одобрили идею повышения стоимости проезда в часы пик

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству в эфире НСН обратил внимание, что вариативность цены давно принята во многих странах.

Минтранс выступил с предложением варьировать стоимость проезда в общественном транспорте в зависимости от времени суток. Так в часы пик цена будет повышаться, а в дневное время, когда автобусы, троллейбусы и трамваи ходят полупустыми, стоимость будет ниже.

Подобная мера, как считают в ведомстве, поможет распределить нагрузку на общественный транспорт в течение дня.

в эфирезаявил, что Россия идет в этом вопросе по уже проверенному пути ().

«Мое субъективное мнение, что это есть смысл делать. Это общепринятая мировая практика, когда цена зависит от трафика. Чем он выше, тем выше цена проезда. Наша страна идет по отработанной системе и это абсолютно нормально», - считает парламентарий.

Действительно подобные динамические тарифы широко используются в мире, например, в Лондоне.