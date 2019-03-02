В Госдуме считают, что электронный педагог живого не заменит

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН рассказал, как зарубежные электронные университеты влияют на утечку мозгов из России.

Минобрнауки РФ намерено ввести зачет отдельных курсов по среднему профессиональному и высшему образованию, которые студент изучит самостоятельно.

Разработкой способа подтверждения получения знаний Минобр планирует заняться в 2019 году.

Инициаторы считают, что новый способ получения знаний позволит сократить расходы на образование, сделает его более доступным, позволит повысить квалификацию. Пока речь идет, прежде всего, о дополнительных курсах. По мнению разработчиков, изучение основной программы лучше не менять, чтобы дать возможность студентам получать не только знания, но и заводить новые связи.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в интервью НСН напомнил, что новый способ, предложенный образовательным ведомством – «хорошо забытый старый экстернат».

«В России всегда существовал экстернат, при котором ты учишься самостоятельно и сдаешь экзамены в вузе. Ничего другого под высшим самообразованием пониматься не может. Сейчас возможности для получения такого образования расширились . Вы можете зайти на порталы российских и иностранных университетов, изучить курсы самостоятельно, пройти тестирование. Если речь идет о том, чтобы выдавать российский диплом о высшем образовании по их итогам, то можно говорить о том же экстернате, только в электронной форме», - предположил парламентарий.

По мнению Смолина, электронное образование повлияет на образовательный рынок в целом.

«В ближайшее время все образование, в том числе и высшее, разделится: одно будет осуществляться «в живую». Его цена будет только расти. Второй вариант получения образования – электронное обучение, цена которого будет меньше, количество студентов – больше», - считает эксперт.

Он отметил, что при этом в России сейчас нет ни одного электронного университета.

«Их отсутствие напрямую связано с утечкой российских умов. Сегодня зарубежные образовательные порталы работают как кадровые агентства. Когда студенты показывают хорошие результаты, им предлагают перспективные места в престижных университетах или компаниях, чтобы они улучшали человеческий потенциал за границей. Это проблема не только России. Такая же ситуация в Индии и некоторых странах Европы, откуда мозги утекают в том числе в США. Может быть, в Минобре наконец-то сообразили, что утечка человеческого капитала наносит стране крайний вред, и предполагают возможность получения самообразования, в том числе через электронную форму. Но убежден, что электронный педагог живого не заменит. Он должен помогать, а не вытеснять наших преподавателей», - заявил Смолин.

Парламентарий также отметил, что новую технологию для самообразования необходимо применять в разумной форме и ограничивать ее использование, вводя жесткие рамки для наиболее младших пользователей электронных университетов.

Ранее сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН предположил, что из-за чрезмерной информатизации скоро учителя заменят на искусственный интеллект.

