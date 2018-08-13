Робот с указкой. Профсоюз «Учитель» против проверки ЕГЭ компьютером

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В эфире НСН Всеволод Луховицкий заявил, что проверка развернутых ответов ЕГЭ с помощью компьютера обойдется в миллионы рублей.

Проверять работы школьников по итогам единого государственного экзамена к 2030 году начнет компьютер. Как заявила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова, через 12 лет искусственный интеллект должен достичь такого уровня, что сможет оценивать развернутые ответы учеников, пишут «Известия».



Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН считает, что система образования стремится к тому, чтобы в принципе заменить учителя в классе компьютером.

«Каждый год у меня дети на уроках права спрашивают, а почему бы не заменить судей на компьютеры? Это из той же серии. Вместо того, чтобы думать, что человек должен субъективно оценивать, мы придумываем какие-то искусственные интеллекты. Это очень похоже на всеобщее увлечение информатизацией, компьютеризацией. Та самая электронная школа, которая в Москве уже реализуется. В конце концов, заменим учителя, эксперта, искусственным интеллектом. Это никакого отношения к реальности не имеет.

Оснащение школ для проверки развернутых ответов ЕГЭ с помощью компьютера обойдется в миллионы рублей, считает сопредседатель профсоюза «Учитель». «В лучшем случае, будет некое госзадание, на которое будет потрачено несколько сотен миллионов [рублей], кто-то заработает денег. Ничего больше из этого не выйдет», - отметил Всеволод Луховицкий.

Сопредседатель профсоюза «Учитель» обратил внимание, что ЕГЭ не предназначен для выявления индивидуальности, оценки творчества ребенка. «Необычные ответы не могут проверяться массово. ЕГЭ хорош для того, чтобы оценить те случаи, где есть возможность давать однозначные ответы. В этом отношении любые претензии к ЕГЭ, что это тест, неправильные, на мой взгляд. ЕГЭ и может быть только тестом, а любое творческое задание, как только вы дадите его пяти учителям, окажется, что они оценят его по-разному, и это нормально», - добавил собеседник НСН.

Отметим, что сейчас проверкой развернутой части ЕГЭ занимаются около 40 тысяч экспертов, а компьютеры оценивают только тестовую часть экзамена, отмечает Ura.ru. Ранее сообщалось, что выпускники этого года написали ЕГЭ лучше своих предшественников. Средний балл по базовой математике увеличился с 2,79 до 4, 29, а по русскому языку с 69 до 70, 93.