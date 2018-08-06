Коммуналка подрастет из-за НДС. Сколько будут платить россияне

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Увеличить стоимость платежных квитанций за ЖКУ предложили в Минэкономразвития.

Повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов может увеличить стоимость платежных квитанций за коммунальные услуги. Учесть увеличение НДС в платежках предложило министерство экономического развития России. Таким образом, ведомство хочет обезопасить ресурсоснабжающие организации от убытков, пишут «Известия». Как отметил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин, размер платежки увеличится на два процента, при этом стоимость самих ЖКУ не изменится.



Председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что увеличение НДС на два процента спровоцирует рост инфляции до четырех процентов. «Если будет инфляция два процента, то и рост [тарифов ЖКХ] будет не выше уровня инфляции, потому что все это сказывается на денежном содержании ресурсоснабжающих организаций, их сотрудников и так далее. Безусловно, это неизбежный процесс, привязанный к инфляции», - пояснила депутат.

Не только ЖКУ, но и стоимость продуктов изменится из-за повышения налога, отметил ранее в эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

«Объявленное повышение налога на добавленную стоимость на два процентных пункта по цепочке приведет к удорожанию товаров не на два процента, а минимум на 6 или 8 процентов. По факту, для большинства граждан страны цены вырастут минимум процентов на 10. А для каких-то категорий граждан – более, чем на 15», - прогнозирует эксперт.

Напомним, правительственный законопроект о повышении НДС ранее одобрили Госдума и Совет Федерации, после чего документ подписал президент РФ Владимир Путин. Новые ставки налога начнут действовать с 1 января 2019 года, пишет Ura.ru. Что касается тарифов ЖКХ, то последний раз они повышались 1 июля в среднем 4 процентов.