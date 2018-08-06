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Общество

Коммуналка подрастет из-за НДС. Сколько будут платить россияне

6 Августа 2018 в 08:44
Коммуналка подрастет из-за НДС. Сколько будут платить россияне
Фото: i-podolsk.ru
Увеличить стоимость платежных квитанций за ЖКУ предложили в Минэкономразвития.

Повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов может увеличить стоимость платежных квитанций за коммунальные услуги. Учесть увеличение НДС в платежках предложило министерство экономического развития России. Таким образом, ведомство хочет обезопасить ресурсоснабжающие организации от убытков, пишут «Известия». Как отметил генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин, размер платежки увеличится на два процента, при этом стоимость самих ЖКУ не изменится.

Потому что НДС. Хованская объяснила подорожание коммунальных услуг

Председатель комитета Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ Галина Хованская в эфире НСН заявила, что увеличение НДС на два процента спровоцирует рост инфляции до четырех процентов. «Если будет инфляция два процента, то и рост [тарифов ЖКХ] будет не выше уровня инфляции, потому что все это сказывается на денежном содержании ресурсоснабжающих организаций, их сотрудников и так далее. Безусловно, это неизбежный процесс, привязанный к инфляции», - пояснила депутат.

Не только ЖКУ, но и стоимость продуктов изменится из-за повышения налога, отметил ранее в эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

«Объявленное повышение налога на добавленную стоимость на два процентных пункта по цепочке приведет к удорожанию товаров не на два процента, а минимум на 6 или 8 процентов. По факту, для большинства граждан страны цены вырастут минимум процентов на 10. А для каких-то категорий граждан – более, чем на 15», - прогнозирует эксперт.

Напомним, правительственный законопроект о повышении НДС ранее одобрили Госдума и Совет Федерации, после чего документ подписал президент РФ Владимир Путин. Новые ставки налога начнут действовать с 1 января 2019 года, пишет Ura.ru. Что касается тарифов ЖКХ, то последний раз они повышались 1 июля в среднем 4 процентов.

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