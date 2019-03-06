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Общество

В Госдуме призвали «проехаться катком» по не служившим в армии губернаторам

6 Марта 2019 в 09:56
В Госдуме призвали «проехаться катком» по не служившим в армии губернаторам
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН назвал абсурдным отказ от призывной армии.

России нет смысла отказываться от военного призыва граждан, заявил в интервью «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский. По его словам, повышение числа контрактников позволило снизить число призывников, а отказ от призыва нецелесообразен, исходя из финансово-экономических возможностей страны, а также учитывая необходимость накопления военно-обученного мобилизационного ресурса.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил НСН, что считает немыслимым отказ от военного призыва граждан, сравнив его с отказом от налогов (слушайте аудио).

«Из популистских целей, чтобы всем понравиться, конечно, я вам скажу, что надо отказаться от срочной службы. Это будет чистый голимый популизм. Давайте откажемся от налогов! Здорово же будет. Сегодня, если ты не служил в армии и тебе исполнился предельный призывной возраст, 28 лет, ты должен пойти в военкомат и получить справку, где тебе указывают положительную причину о том, что ты не служил в армии. В противном случае ты 10 лет не сможешь заниматься муниципальной госслужбой, если хочешь построить карьеру», — отметил депутат.

Служить должны все. В Генштабе решили не отказываться от призыва
Парламентарий напомнил, какой общественный резонанс вызвало заявление 30-летнего губернатора Хакасии Валентина Коновалова о том, что он не служил в армии. Однако не он один такой, заявил Александр Шерин, призвав провести комплексную проверку среди российских губернаторов на предмет воинской службы.

«Видели, какую истерику развернули вокруг губернатора Хакасии? Боже ты мой, у нас оказывается все такие губернаторы служаки! А давайте хоть один журналист бы напрягся, сел у компьютера и посчитал губернаторов, которые в армии служили, которые в обморок не падали при виде пары кирзовых сапог. Коммунист (губернатор Хакасии Валентин Коновалов – прим. НСН) — понятно. [Владимир] Сипягин во Владимирской области от ЛДПР — понятно (по данным из открытых источников, Сипягин проходил военную службу в конце 1980-ых – прим. НСН). Давайте катком прессы проедем! А давайте остальных губернаторов проверим, кто у нас там служил-то!», — призвал Александр Шерин.

Напомним, что в марте 2018 года, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов призвал отказаться от обязательного вручения призывнику повестки. По его словам, такое решение помогло бы пробудить сознательность в молодых людях. В июле законопроект отправили на доработку, и парламентарий предложил увеличить штрафы за попытку избежать службы в армии — в 10 раз. 
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