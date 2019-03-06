Служить должны все. В Генштабе решили не отказываться от призыва

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НСН рассказывает, как в России пытались укреплять гражданское сознание призывником рублём.

России нет смысла отказываться от военного призыва граждан, заявил в интервью «Красной звезде» заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Евгений Бурдинский. По его словам, повышение числа контрактников позволило и так снизить число призывников, а отказ от призыва нецелесообразен, исходя из финансово-экономических возможностей страны, а также учитывая необходимость накопления военно-обученного мобилизационного ресурса.

Пока в российской армии, если и предлагали от чего-то отказаться, так это от обязательного вручения призывнику повестки. С такой инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в марте 2018 года. По его словам, такое решение помогло бы пробудить сознательность в молодых людях.

«Гражданин должен определиться и сделать выбор. Почему-то гражданин знает, когда ему могут продать алкогольную продукцию, при этом про призывной возраст почему-то забывает. Это не связано с неукомплектованностью, не связано с большим объемом призыва на военную службу. Чем больше будет контрактников, тем меньшее количество будет призывников. Мы не говорим, что он должен прибыть, и его сразу в этот момент призовут. Он должен участвовать в мероприятиях призывного характера», — разъяснил НСН депутат.

Законопроект, однако, в июле отправили на доработку. Тогда, чтобы ужесточить ответственность уклонистов, парламентарий предложил увеличить штрафы за попытку избежать службы в армии — в 10 раз. Если ранее за непостановку на учёт молодым людям грозил штраф от 300 до тысячи рублей, теперь кара может возрасти до 10 тысяч.

Руководитель правозащитной организации «Школа призывника» Алексей Табалов в эфире НСН удивился, почему ответственность за неявку должен нести призывник, которому зачастую не вручают повестку в руки, хотя пока обязаны по закону.

«Действующим законодательством предусмотрена обязанность военкомата рассылать повестки. А зачастую они этого не делают. Я не понимаю прыти военкоматов. Призыв из года в год сокращается. Не вижу смысла лишний раз прессинговать граждан. Есть призывники, которые хотят служить, но их не берут. С этим можно бороться только повышением ответственности должностных лиц за те действия, которые они предпринимают», — заявил специалист.

Добавим, генерал-майор Евгений Бурдинский также отчитался — за последние пять лет число уклонистов в России сократилось на треть, а показатель годности бойцов к службе вырос на 7%. Однако, отказываться от призыва, в Генштабе по-прежнему не видят смысла.