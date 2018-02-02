В Госдуме пообещали разобраться с отсутствием туалетной бумаги в пермской больнице

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Александр Василенко рассказал в эфире НСН, что меддокументы в туалете Кочевской больницы — частный случай, но пообещал разобраться.

Множество нарушений в Кочевской центральной районной больнице обнаружил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. В своем инстаграме он сообщил, что, в частности, в туалете вместо туалетной бумаги предлагают использовать медицинские документы, содержащих персональные данные пациентов. По словам правозащитника, он обратился к министру здравоохранения Пермского края Дмитрию Матвееву с просьбой направить в лечебное учреждение проверяющих.

Депутат Госдумы Александр Василенко, представляющий в нижней палате парламента Пермский край, в эфире НСН заявил, что не стоит по отсутствию туалетной бумаги делать выводы о состоянии здравоохранения в регионе.

«Туалетная бумага и здравоохрание… ну вы и выводы делаете! Дела в крае обстоят неплохо. В понедельник я встречался с губернатором, мы подробно разбирали дела в медицине, говорили о компьютеризации, диагностике. По поводу туалетной бумаги мы ничего не обсуждали, ничего не слышал об этом. Сейчас я не в регионе, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Не надо придавать этому значение», — сказал депутат.

Тем не менее, Василенко пообещал разобраться в ситуации.

«Это частный случай, я готов поехать в ту больницу и разорабться. Это неправильно. В моем детстве не было туалетной бумаги, а сейчас-то что?. . Надо наказывать, когда такое происходит», — полагает он.

Утечками персональных данных пациентов во всем мире пользуются в основном мошенники. Информация о здоровье людей может использоваться ими для фишинга — злоумышленник звонит пенсионеру, представляется врачом и убеждает его купить дорогостоящее лекарство.