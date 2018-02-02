Пятница
02 февраля
USD 56.26
EUR 69.79
Общество

«Лига защиты врачей»: Уголовного наказания для докторов быть не должно

2 Февраля 2018 в 13:31
«Лига защиты врачей»: Уголовного наказания для докторов быть не должно
ФОТО: РИА Новости / Виталий Арутюнов
Семен Гальперин в пресс-центре НСН предупредил о последствиях введения уголовного наказания для врачей.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин на пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» заявил, что врачей нельзя привлекать к уголовной ответственности.

«Нигде в мире врачей не привлекают к уголовной ответственности за ошибку. Все люди ошибаются и врачи ошибаются тоже. Количество врачебных ошибок во всем мире примерно одинаково: и при высоком уровне организации медицины, и в странах, где медицина на отсталом уровне. Если сажать врачей за решетку, то докторов быстро не останется. Пострадают и пациенты, потому что как только врач поймет, что его может ожидать уголовное преследование, он перестанет рисковать и пациент может умереть. У врача всегда есть набор проблем, которые не решены в процессе обдумывания и постановки диагноза, он может предполагать, что проведенная процедура не так повлияет на пациента, что лекарственный препарат может подействовать не так. Все это предусмотреть невозможно. А если врач не станет рисковать, кто-то из пациентов не получит спасения. Сейчас врач рискует, но если он будет думать о наказании, то будет лечить наиболее безопасными методами и говорить – давайте подождем, давайте понаблюдаем», — полагает Гальперин.

В октябре 2017 года СКР предложил ввести уголовное наказание за врачебную ошибку. 

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.