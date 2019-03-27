В Госдуме опровергли увеличение рабочего дня жительниц села

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов опроверг в эфире НСН увеличение рабочего дня сельских жителей.

Женщинам, которые работают в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде. Против инициативы выступил профсоюз работников АПК. Они заявили, что сельским женщинам нужно дополнительное время, чтобы справляться с домашним хозяйством.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН опроверг информацию об изменении рабочего графика сельчан.

«Законопроектов никаких на эту тему нет, в том числе, и в Минтруде никаких законопроектов нет. Сегодня я связывался и мне это подтвердили. В данном случае, речь идет о том, что существует генеральное соглашение с профсоюзами, где одним из пунктов является поставленный вопрос. И, видимо, обсуждение этого вопроса, которое только предстоит, вызвало такую реакцию. Но пока никакого решения не принято. И зная позицию принципиальную профсоюза, в любых изменениях в Трудовом кодексе должен быть всегда баланс и компромисс между работодателями, правительством и профсоюзами. Полагаю, что это не такой простой и легко решаемый вопрос, если даже в Правительстве такое желание возникнет», - рассказал он.

Нилов сообщил, что в этом вопросе нужно учитывать нюансы как самих профессий, которые распространены в селах, так и погодные условия, а также времена года.

«Я считаю, что даже ставить вопрос сегодня на фоне всей и так перегретой социальной повестки не стоит. Кроме этого, на селе и так маленькие зарплаты. А что касается продолжительности рабочего дня, пусть даже и зафиксированы в трудовом кодексе границы, порой работают вне этих границ в зависимости от времени года, от того, какие работы там ведутся. И нельзя всех под одну гребенку. Среди тех, кто в сельской местности и даже в сельском хозяйстве занят, есть те, кто работает, условно говоря, бухгалтерами и, например, дежурными, а есть те, кто работают в поле. Поэтому здесь надо смотреть перечень профессий», - пояснил эксперт.

По мнению Нилова, изменения продолжительности рабочего дня сельских женщин может привести к социальной напряженности в стране.

«Мы знаем, как недавно встал вопрос о сельских пенсионерах, кто работал в сфере сельского хозяйства 30 и более лет имеют право на повышенную пенсию. И этот перечень определил Минсельхоз. Некоторые профессии в этот перечень не попали, чем вызвали справедливое недопонимание сельских пенсионеров. Поэтому, моя позиция – этого сейчас какие-либо изменения просто не нужны, неоправданы и даже вредны, с точки зрения того, что это создаст социальную напряженность в и так непростое время», - заключил он.

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