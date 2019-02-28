Россиян призвали не опасаться массовых увольнений

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ рассказала НСН, что можно не обращать внимание на прогнозы о массовых увольнениях.

В России ожидаются массовые сокращения, уволить могут свыше 115 тысяч россиян. Информация об этом появилась в российских СМИ в четверг, 28 февраля, со ссылкой на данные Министерства труда. Позднее в самом ведомстве опровергли прогноз о повальных увольнениях, назвав ситуацию на рынке труда стабильной.



Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики Елена Варшавская в эфире НСН рассказала, откуда берутся пугающие данные, и что не стоит их опасаться.

По словам Варшавской, опросы работодателей о планах провести сокращения или найм проводятся регулярно.

«Это вопросы только о намерении. Сами по себе они призваны всего лишь узнать общую температуру. Причем, даже если работодатель говорит, что хочет провести сокращения, непонятно, собирается он уволить одного человека, десять, или сто. Это ни о чем», - сказала она.

Эксперт отметила, что было понятно, что ни о каких массовых увольнениях никто изначально не говорил.

«Пошла какая-то странная интерпретация. Я не знаю, кто и зачем этим занимается. Те, кто знает и понимает ситуацию на рынке труда даже не обратят внимания на такие сообщения», - добавила Варшавская.

Ранее в Министерстве труда разработали законопроект, по которому работники организации в случае ее ликвидации получат двойную зарплату. Для тех, кто работает в условиях Крайнего Севера и приравненных к этим районам местностях, предлагается увеличить пособие до трехкратного размера среднего заработка.