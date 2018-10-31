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Общество

В Госдуме объяснили, кого будут сажать в тюрьмы для террористов

31 Октября 2018 в 18:05
В Госдуме объяснили, кого будут сажать в тюрьмы для террористов
Член комитета Госдумы по международным делам в эфире НСН завил, что мера призвана оградить заключенных от осужденных террористов и исключить их вербовку.

В России предложили создать отдельные тюрьмы для террористов. Депутаты Госдумы планируют представить проект закона о содержании в отдельных местах лиц, осужденных за террористические преступления. Об этом НСН рассказал первый замруководителя фракции «Единой России», член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. Он сослался на соответствующий опыт в мировой практике, в частности, Израиля, Марокко и ряда ближневосточных стран.

«Террористы имеют очень серьезную идеологическую подготовку. В целях вербовки тюрьма используется ими, это подтверждается статистикой. Они имеют в тюрьмах свои организации, могут в большом количестве вербовать своих сторонников, в криминальной среде это делать еще легче. Если мы не даем возможности вербовать в тюрьмах, значит это и есть очень серьезный вклад в борьбу с терроризмом», - заявил он.

Собеседник НСН исключил возможность нахождения в одной и той же тюрьме террористов и граждан, осужденных за репосты экстремистских картинок в интернете.

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«Предполагается, что будет очень серьезный подход к отбору лиц, совершивших преступление, там будут обвиняемые по очень тяжелым статьям, например, участники терактов, те, кто непосредственно совершал, вербовал и так далее. Мы не оставляем возможности для интерпретации. Речь идет о тяжелых террористических статьях», - сообщил он.

Напомним, в июле 2017 года депутат Шхагошев внес законопроект об ужесточении наказания за вербовку в ряды террористов. Он предложил сажать вербовщиков пожизненно.

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