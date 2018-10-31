Ветеран «Альфы»: Россия финансово не потянет тюрьмы для террористов

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН предположил, что в РФ создадут отдельные боксы или камеры для боевиков.

Законопроект о создании специальных тюрем для лиц, которых осудили за террористические преступления, будет представлен в Госдуме на следующей неделе. Об этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Документ будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума, после чего отправится на экспертный и координационный советы фракции, сообщают РИА Новости.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН предположил, что с финансовой точки зрения Россия не сможет создать подобные тюрьмы.

«Создать отдельные боксы или отдельные камеры – это реально и не потребует огромных финансовых затрат. Я не думаю, что это будут отдельные тюрьмы, это мы не потянем финансово», - уверен эксперт.

При этом саму идею отдельного содержания террористов Сергей Гончаров поддержал.

«И я, и другие эксперты по терроризму считаем, что это правильное решение. В этом все заинтересованы. На сегодняшний день, к сожалению, этих бандитов, террористов вынуждены содержать в камерах, в которых сидят заключённые, которые сидят совершенно по другим статьям, которые никакого отношения не имеют к этой ситуации. Террористы имеют определённый психологический настрой, давление. Они чётко пропагандируют свою линию с призывами и пытаются склонить сокамерников к своей идеологии. Есть случаи, когда люди получают эту заразу и, выходя из тюрьмы, уже являются чуть ли не заложниками той идеологии, которую им внушили в камерах», - пояснил Гончаров.

Собеседник НСН также подчеркнул, что осужденные за репосты не попадут в специализированные тюрьмы, поскольку понятия «экстремизм» и «терроризм» в РФ разграничены.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал подумать об отдельном содержании лиц, которые отбывают наказание за терроризм. По его словам, совместное содержание является «дополнительными университетами» по обработке заключённых со стороны радикальных элементов. Российский лидер особо отметил, что РФ это ни к чему.