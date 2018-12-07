В Госдуме не исключили провокацию в ситуации с магаданским пенсионером

ФОТО: РИА Новости/Сергей Венявский

Замруководителя фракции ЛДПР в эфире НСН призвал региональные власти разобраться в ситуации.

В «Социальном центре» Магаданской области опровергли официальное обращение пенсионера Владимира Попова по поводу перечисления социальной выплаты председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Ранее фотография с соответствующим заявлением появилась в сети. В документе было указано, что социальная ежемесячная выплата в размере 683 рублей «унижает человеческое достоинство». В то же время руководитель «Социального центра» Анатолий Куликов отметил, что Попов обращался в организацию по вопросу временного отказа от перечислений на оплату коммуналки, поскольку он переезжает из посёлка в Магадан, сообщают РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН призвал региональные власти разобраться в ситуации, чтобы понять была ли это провокация или всё-таки реальная история.

«Я к этой истории отношения не имею. Очевидно, что тема социальной защиты, пособий, пенсий перегрета и очень остро воспринимается. Каких-либо провокаций исключать нельзя, но и утверждать, что этого не было я тоже не могу. Региональная власть в этом вопросе должна разобраться и если это недостоверные сведения, значит, надо найти первоисточник. Если эта ситуация достоверная, значит, не нужно руками центра (имеется в виду «Социальный центр» - примечание НСН) и других сотрудников пытаться как-то скрашивать картину», - отметил депутат.

В свою очередь,, который представляет Магаданскую область, в эфиреотметил, что все выплаты в регионе производятся вовремя.

«Пенсионеры в Магаданской области получают все положенные выплаты точно и в срок. Если день, когда пенсионер должен получить пенсию, выпадает на праздник или выходной, то режим сдвигается, чтобы он мог получить причитающиеся ему выплаты до наступления того дня, когда он по расписанию не сможет получить. Внимание к выплате пенсий максимальное», - сказал Широков.

Напомним, 6 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам назвал решение о повышении пенсионного возраста выстраданным и самым трудным за последнее десятилетие. По его словам, вес причастные понимали, что эта инициатива не добавит власти популярности.