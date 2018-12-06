Беляков: 40% российских мужчин не доживут до улучшений, обещанных правительством

Сенатор Антон Беляков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.



Топ-1: Медведев назвал решение о пенсионной реформе тяжелым для власти

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе пресс-конференции по итогам года, что решение о проведении в стране пенсионной реформы было очень тяжелым для власти. По его словам, это был единственный способ улучшить условия жизни пенсионеров.

Оставлю эту новость без комментариев … Хотя, нет, не могу я ее оставить без комментариев. Никогда не устану повторять эти цифры: 40% мужчин, согласно существующей статистике, не доживают до пенсии. Видимо, их улучшения, обещанные Дмитрием Анатольевичем, не коснутся.

Топ-2: Ветеран труда из Магадана отказался от назначенной ему доплаты

Ветеран труда из Магадана Владимир Попов отказался от назначенной ему областными властями доплаты в размере 683 рублей 66 копеек и предложил перечислить эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Пенсионеры, видимо, не оставили без внимания реплику Дмитрия Анатольевича. Эта новость, как будто специально, сегодня стала топовой новостью. Я напомню, что это далеко не первый протест российских пенсионеров. Не далее, как месяц назад, жительница Новосибирска, которой назначили надбавку в 89 рублей, подсчитала, что этих денег хватит, на соль, спички, мыло и веревку. Именно такой набор она захотела передать региональному министру. Но, я хочу сказать, что в Новосибирске выплаты хоть на 89 рублей, но подняли. Потому, что, например, исходя из отчета региональных властей моей родной Владимирской области, прожиточный минимум, наоборот, подешевел. Потребительская корзина у нас стала дешевле на 22 рубля и поэтому были изменены, в том числе, и к социальным программам для граждан, которым необходима поддержка.

Топ-3: В Люксембурге общественный транспорт станет бесплатным

Власти Люксембурга приняли решение со следующего лета отменить плату за проезд в общественном транспорте – автобусах, трамваях и пригородных поездах. В результате герцогство станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.

Хочется закончить на позитивной ноте. Жаль только, что позитив этот пришел из Люксембурга. В общем, дорогие друзья, если вы в следующем году захотите бесплатно прокатиться, например, на пригородном поезде, добро пожаловать в Люксембург.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.