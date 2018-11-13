В Госдуме назвали недостаток принудительного списания штрафов ПДД

Депутат в эфире НСН заявил, что подобный вид списания долгов позволит больше времени уделить ситуации с алиментами.

Штрафы за нарушения ПДД, размер которых не превышает 3 тысяч рублей, будут списывать в упрощённом порядке. Такое предложение содержится в обновлённой редакции закона «Об исполнительном производстве». Если инициативу примут, она начнёт действовать в 2019 году, сообщает «Коммерсант». Подразумевается, что должнику будут направлять уведомление (заказное или электронное письмо), в этот же момент в банке уточнят данные о счетах. Если в течение двух дней после получения уведомления штраф не оплатят, ФССП направит в банк должника требование об автоматическом списании задолженности в пользу приставов. Попутно приставы спишут со счета автовладельца еще и так называемый исполнительский сбор, размер которого составляет 1000 рублей. Таким образом, если не уплатить штраф вовремя, его размер автоматически вырастет.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН рассказал, почему приходится принимать подобные меры.



«Это предложение, к сожалению, вынужденное, на него придётся пойти, потому что Федеральная служба судебных приставов завалена автомобильными штрафами: 16 миллионов в год. Большая часть – небольшие штрафы, это съедает всё время у приставов. Из-за этого им некогда заниматься взысканием тех же алиментов. Если вы оплатили штраф тут же – все нововведения вас не коснутся», - отметил депутат.

По словам Вячеслава Лысакова, перед тем, как вводить новые правила, нужно было исправить существующие ошибки.

«Есть небольшой изъян: всё-таки сначала надо было упростить технические ошибки, которые приходят нам по почте, в электронном сообщении о нарушениях ПДД. Если с вас деньги уже снимут, вы потратите огромное количество нервов и времени на обжалование. Если бы явные случаи (когда не ваш номер, не ваша машина на фото) можно было решить телефонным звонком или SMS – хотя бы с этого надо было начинать», - считает Лысаков.

Ранее против инициативы уже выступили сенатор Елена Афанасьева и экс-глава ГИБДД Владимир Фёдоров. В то же время координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН предположил, что нововведение никак не скажется на автомобилистах, поскольку штрафы уже списывают со счетов.