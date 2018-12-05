Эксперт раскритиковал отмену транспортного налога для подержанных автомобилей

Виктор Похмелкин в эфире НСН рассказал, чем может грозить введение льгот для владельцев автомобилей старше 10 лет.

Член фракции ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог для автомобилей, чей возраст старше десяти лет, а стоимость ниже одного миллиона рублей. Свое предложение он направил главе Минпромторга Денису Мантурову. По словам депутата, в настоящее время число сделок по покупке старых авто превышает долю продаж новых. Из-за недостатка средств граждане вынуждены приобретать машины с пробегом. Возраст таких автомобилей, как правило, превышает десять лет. Власов отметил, что облагая налогом поддержанные авто, государство способствует ухудшению материального положения россиян с невысоким уровнем доходов, так как россияне покупают такие автомобили, чтобы использовать их в «исключительных случаях».

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН не нашел рациональных мотивов в предложении Василия Власова.

«Ранее было принято две программы утилизации для того, чтобы постараться убрать с дорог подержанные автомобили и это, в общем, правильная линия. А здесь, наоборот предлагаются льготы тем, кто ездит на подержанных автомобилях, что с моей точки зрения не рационально и идет в ущерб безопасности дорожного движения. Кроме социального популизма никаких других рациональных мотивов такое предложение больше не содержит», — возмутился Похмелкин.

Эксперт уверен, что привязка транспортного налога к стоимости автомобиля абсолютно неправильный шаг. По его словам, есть только два разумных решения по вопросу формирования транспортного налога.

«Либо налог должен зависеть от веса автомобиля, как принято во многих странах. Здесь есть своя логика, потому что чем больше весит машина, тем больше нагрузка на дорогу и тем больше она занимает места на парковке. Либо нужно включить транспортный налог в стоимость топлива в твердой сумме. Тогда получается, что тот, кто больше ездит, тот больше платит. Это тоже логично и справедливо», — заключил эксперт.

Напомним, сейчас транспортный налог рассчитывается исходя из мощности автомобиля и времени владения. Так же для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн. руб. применяется повышающий коэффициент.