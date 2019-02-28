Госдума может увеличить штрафы за рекламу «веселящего газа»

Как уточнил парламентарий в интервью АГН «Москва», поправки будут внесены в ходе подготовки соответствующего законопроекта к рассмотрению в Госдуме.
Говорин уточнил, что штраф для физических лиц небольшой, всего 1-2 тысячи рублей, и это нужно исправлять, потому что можно часто встретить расхожее мнение, что веселящий газ безопасный.
К слову, Госдума хочет не только запретить рекламу закиси азота, но приравнять его к психоактивным веществам. Это позволит запретить продажу его, в том числе, в частные руки.
Ранее на пресс-конференции НСН член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике, ведущий научный сотрудник «Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. Юлия Шевцова рассказала, что длительное рекреационное потребление молодыми людьми закиси азота может привести к юношескому алкоголизму.