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Госдума может увеличить штрафы за рекламу «веселящего газа»

28 Февраля 2019 в 10:03
Госдума может увеличить штрафы за рекламу «веселящего газа»
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин заявил, что депутаты могут изменить размеры штрафов за рекламу закиси азота, так называемого веселящего газа.

Как уточнил парламентарий в интервью АГН «Москва», поправки будут внесены в ходе подготовки соответствующего законопроекта к рассмотрению в Госдуме.

Говорин уточнил, что штраф для физических лиц небольшой, всего 1-2 тысячи рублей, и это нужно исправлять, потому что можно часто встретить расхожее мнение, что веселящий газ безопасный.

К слову, Госдума хочет не только запретить рекламу закиси азота, но приравнять его к психоактивным веществам. Это позволит запретить продажу его, в том числе, в частные руки.

Ранее на пресс-конференции НСН член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике, ведущий научный сотрудник «Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н. Юлия Шевцова рассказала, что длительное рекреационное потребление молодыми людьми закиси азота может привести к юношескому алкоголизму.

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