В Госдуме назвали причину аварий с участием автобусов в Москве

В эфире НСН депутат Госдумы отметил, что ухудшение ситуации на дорогах спровоцировал передел рынка пассажирских перевозок.

Водитель автобуса, въехавшего в остановку возле метро «Сходненская» в Москве, по предваритальным данным, пытался избежать столкновения с такси и не справился с управлением. Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы обратится в Министерство транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Подмосковья, чтобы проверить таксомоторную компанию водителя-участника ДТП, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня» в пятницу, 29 декабря.

В эфире НСН депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выразил мнение, что ситуация на столичных улицах серьезно усугубилась из-за передела рынка автотраснпортных перевозок в Москве и Московской области.

«Поскольку это уже второй случай за неделю наезда на людей, я думаю, что нужно смотреть в корень проблемы, который заключается в переделе рынка автотраснпортных перевозок в Москве и Московской области. Такие ДТП - последствия такого передела пассажирских перевозок», - сказал он.

Ранее о необходимости провести проверки в отрасли заявил в эфире НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Напомним, три человека пострадали в результате аварии, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. По факту ДТП. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», пишет «Коммерсант».

Ранее Вячеслав Лысаков отмечал, что агрегаторы такси оказывают существенное влияние на рынок перевозок, при этом их деятельность законодательно не урегулирована, в результате ряд агрегаторов, в частности, передают заказы на перевозки «нелегалам».



