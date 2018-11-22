В Госдуме хотят раздать россиянам сертификаты на переобучение

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике в эфире НСН выразил уверенность, что это поможет людям предпенсионного возраста в вопросах трудоустройства.

Минтруд рассматривает возможность внедрения образовательных сертификатов для людей предпенсионного возраста. Как сообщает ТАСС, в ведомстве хотят доработать программу - проект собираются внести в правительство в течение ближайших двух недель. Программа переобучения будет действовать для людей старше 50 лет. Учащимся предоставят трехмясячный отпуск на период обучения с выплатой стипендии в размере МРОТ. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено почти 5 миллиардов рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН поддержал идею непрерывного получения дополнительного образования.

«В декабре будет рассматриваться закон о государственном и социальном заказе. В нем предполагается две конструкции – конкурсный отбор исполнителей этой функции и тема сертификатов. Я поддерживаю второй вариант, потому что поставщики услуг начинают конкурировать, а гражданин, обладая сертификатом, имеет право выбора. Он может самостоятельно определить поставщика, возможно, доплатив за дополнительные услуги. Если такие сертификаты лицам предпенсионного возраста будут предоставляться бесплатно для получения дополнительного образования и переквалификации, то это, конечно, следует поддерживать. В современных условиях необходимо не только перед пенсией, а постоянно заниматься вопросами повышения собственной квалификации и получать новые знания, потому что многие профессии, которые сегодня востребованы, в будущем исчезнут», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла законопроект о налогообложении самозанятых граждан. 4% должны будут платить те, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6%, кто выполняет работу для ИП и компаний. Эксперимент по легализации самозанятых растянется на 10 лет. Он будет проводиться в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.