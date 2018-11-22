В Госдуме хотят раздать россиянам сертификаты на переобучение

Минтруд рассматривает возможность внедрения образовательных сертификатов для людей предпенсионного возраста. Как сообщает ТАСС, в ведомстве хотят доработать программу - проект собираются внести в правительство в течение ближайших двух недель. Программа переобучения будет действовать для людей старше 50 лет. Учащимся предоставят трехмясячный отпуск на период обучения с выплатой стипендии в размере МРОТ. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено почти 5 миллиардов рублей.
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в эфире НСН поддержал идею непрерывного получения дополнительного образования.
Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла законопроект о налогообложении самозанятых граждан. 4% должны будут платить те, кто оказывает услуги физическим лицам, и 6%, кто выполняет работу для ИП и компаний. Эксперимент по легализации самозанятых растянется на 10 лет. Он будет проводиться в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.