Мечту россиян о пенсии в 40 тысяч рублей назвали иллюзией

ФОТО: infinica

В эфире НСН эксперты усомнились в результатах опроса о пенсионных ожиданиях граждан РФ.

Россияне назвали необходимый доход для жизни на пенсии. По данным рекрутингового агентства SuperJob, участники опроса хотели бы получать 37,3 тысячи рублей в месяц. При этом мужчины претендуют на более высокую пенсию, чем женщины. Разница в запросах - три тысячи, то есть 38,9 и 35,8 тысячи рублей соответственно.

Работать после достижения пенсионного возраста собирается почти треть участников опроса. А вот жить только на государственное пособие планируют лишь 16% респондентов. Остальные ищут себе дополнительные источники дохода.

в эфирезаявил, что в этом исследовании больше вопросов, чем ответов, да и сама пенсионная реформа не преследует цели увеличения выплат старшему поколению.

«Во-первых, у меня претензии к самому опросу. Он нерепрезентативен, потому что аудитория агентства - молодая, активная часть общества, которая сама ищет работу. Во-вторых, непонятно о каком возрасте в опросе шла речь: нынешнем или будущем – 60-65 лет, когда вышел на пенсию и сразу – в деревянный макинтош», - заявил эксперт.

С точки зрения распределения по профессиям, наибольший доход для себя в ходе опроса обозначили программисты, им необходимо 42 тысячи рублей на пенсии. Юристам потребуется 41,2 тысячи рублей, рекламщикам — 40,6 тысячи рублей, бухгалтерам будет достаточно 37,3 тысячи рублей в месяц.

В свою очередь,, в свою очередь, пояснил в беседе с корреспондентом, что пенсия и средняя зарплата по стране не могут быть тождественны.

«35 тысяч пока недостижимая сумма, потому что у нас средняя зарплата чуть-чуть больше. Ни в одной стране мира пенсия не была равна средней зарплате, и в России такое тоже невозможно. Обещают, что к 2024-му пенсии повысят до 20 тысяч рублей, и это в 1,5 раза нынешней суммы», - подсчитал Ляшок.Интересно, что принятие пакета новых пенсионных законов не оказало значительного влияния на финансовые притязания россиян. Распределение голосов в пользу того или иного источника дохода примерно то же, что и год назад, и в июне 2018, когда эти документы только начали обсуждать. Два года назад в ходе аналогичного опроса средняя желаемая сумма составила 35,2 тысячи рублей.

Опрос также показал, что почти треть (29%) жителей страны основным источником дохода на пенсии считают работу и подработку. На личные сбережения надеются 19% россиян, еще 3% респондентов рассчитывают на помощь от детей.