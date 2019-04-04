В Чечне заявили о законности демонтажа домов в родовом селе Кадырова

ФОТО: Рамзан Кадыров // Instagram

Министр по национальной политике республики рассказал НСН, что ни один чеченец не пострадал от процесса урбанизации.

В селении Хоси-Юрт близ родового поместья Рамзана Кадырова местные жители вынуждены демонтировать дома. Как сообщает «Кавказский узел», ссылаясь на слова селян, такое распоряжение поступило от местных властей: дома пойдут под снос ради расширения парковой зоны в центре села.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров в эфире НСН заявил, что любые действия в родовом селе главы Чечни согласованы с местными жителями и не выходят за рамки закона.

«У меня лично нет информации о том, что чьи-то дома демонтировали. Но даже если во имя строительства парка будет необходимость в демонтаже каких-то домовладений или переносе домов, другого механизма, кроме как законного на основе договоров, для нас не существует. Только в рамках закона, в рамках нашего менталитета, традиций, обычаев. Это обычная практика и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне, и в Москве. Поэтому нет ничего удивительного в том, если какие-то домовладения будут демонтированы, а людям, которые там проживали, предоставлены соответствующие участки или денежные компенсации. В любом случае ни один человек в Чеченской республике из-за того, что мы строили города, сёла, парки, залы и стадионы не пострадал», — заявил Умаров.

По его словам, речь идёт о процессе урбанизации вокруг нового города Курчалой, который нуждается в развитой инфраструктуре, в том числе и зелёных насаждениях.

«Это Курчалоевский район — город Курчалой новый город, идёт процесс урбанизации. Идёт экономический рост, разумеется, город должен развиваться. Это процесс, который предусматривает строительство инфраструктуры. Нужны парки, скверы, объекты социального, культурного, спортивного характера. Поэтому нет ничего удивительного, что появился проект такого парка. Даже если что-то и демонтировали, это было бы на законных основаниях с учётом мнения и желания местного населения. Тем более, если речь идёт о родовом селе Ахмата-Хаджи и Рамзана Кадырова», — заверил министр НСН.

Добавим, по словам некоторых жителей села, власти уже предоставили переселенцам участки в других местах. Тем, кто отказался от земли, была предложена денежная компенсация. «Думаю, что Рамзан [Кадыров] своих односельчан не обидит», — поделился соображениями с изданием житель села Адам.