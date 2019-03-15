В Чечне объяснили слова депутата Ханбиева о нелюбви к русским

ФОТО: Магомед Ханбиев и Рамзан Кадыров // Instagram

Джамбулат Умаров заявил НСН, что речь бывшего министра обороны Чечни могли неверно трактовать из-за особенностей перевода.

Депутат парламента Чечни, бывший министр обороны Ичкерии Магомед Ханбиев заявил, что не разговаривает с русскими и не любит их. Видеозапись с обращением парламентария на чеченском языке опубликована в YouTube Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). «Я — сын Ичкерии», — заявил Ханбиев. «Я ни слова по-русски не сказал, никогда им не сдавался (во время второй Чеченской кампании - прим.НСН), не говорил ни с одним генералом и офицером», — якобы сказал депутат.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров в эфире НСН призвал не делать поспешных выводов, так как, по его убеждению, речь бывшего министра обороны Ичкерии скорее всего исказили при переводе.

«Чеченский язык имеет свои особенности, можно трактовать по-разному, как переведешь. Ханбиев — бывший министр обороны, не всё так просто. Это человек, который никому в плен не сдавался, который просто осознал, что он находится на стороне терроризма, понял, что это война против собственного народа, и больше делать этого не стал. Как я его понимаю, он пошёл не к русским генералам сдаваться, а пришёл к Ахмату-Хаджи Кадырову. Пошёл за ним, по его стопам, потому что для него это был самый приемлемый путь для народа. Что значит “Я – сын Ичкерии”: Чечню некоторые народы называли Ичкерией. Это не значит, что он приверженец ичкерийской идеи — создания независимого государства республики Ичкерия. Это абсолютно не так. Он всё осознал. Хватать его за язык, ловить на каждом слове [нельзя]», — заявил Умаров.

Напомним, в начале недели разгорелся скандал вокруг заявления спикера парламента Чеченской республики Магомеда Даудова. По сообщениям прессы, он объявил кровную месть блогеру Тумсо Абдурахманову за его резкие высказывания о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове. Позже в Чечне опровергли высказывание Даудова, вызвавшее общественное возмущение. По словам пресс-секретаря главы Чеченской республики Альви Каримова, слова спикера чеченского парламента были искажены. В них шла речь о намерении призвать к ответу за хулу в адрес первого президента республики Ахмата Кадырова, а не о кровной мести.