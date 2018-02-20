В Чечне рассказали, почему «мастодонт» Депардье предпочел Алжир Грозному

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В эфире НСН Джамбулат Умаров предположил, что решение актера переехать в африканское государство связано с творческими планами.

Известный французский актер Жерар Депардье, ранее получивший гражданство РФ, заявил о намерении переехать в Алжир. Свой выбор он объяснил тем, что интересуется историей страны на севере Африки, а также отметил, что предпочитает жить «везде понемногу». Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Депардье апартаменты в столице республики.



Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН предположил, что выбор актера жить в Алжире, а не в Чечне, сделан без негативного подтекста – у республики с мэтром французского кинематографа продолжаются дружественные отношения.

«Тут нет никакого негатива ни в отношении Жерара Депардье, ни в отношении города Грозного. Я думаю, что Жерару Депардье была бы великая честь приехать в Грозный и жить здесь. Это не имеет к Чеченской Республике никакого отношения», - сказал Умаров.

По мнению чеченского министра, решение Депардье переехать в Алжир может быть связано с творческими планами. «Я думаю, что господин Депардье – выдающийся актер современности, кинематографический мастодонт - поехал в Алжир, чтобы проникнуться аурой той колониальной истории, которая была у Франции, для того, чтобы сняться в новой картине, - отметил собеседник НСН. - Алжир - франкоговорящая страна, бывшая колония Франции, которая находится с ней в прекрасных отношениях. То, что он поехал туда, все равно, что он поехал к себе домой».

В интервью изданию La Provence Депардье отметил, что население Алжира обладает «величайшим умом», но захвачено «неграмотными французами». В 2013 году актер получил российское гражданство. Покинуть родину его заставили чрезмерно высокие налоги, пишет «Русская планета» . 17 июня в СМИ появились данные о том, что Депардьё желает иметь гражданство ещё семи стран, в том числе Алжира, а также является почетным гражданином бельгийской коммуны.

Депардье родился 27 декабря 1948 году. Известность в кинематографе ему принесли роли в картинах «Папаши», «Граф Монте-Кристо», «Вальсирующие». Также актер снимался в роли Сталина в фильме «Диване Сталина».