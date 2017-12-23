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«Кибератака на Кадырова». Власти Чечни рассказали о проблемах с Instagram

23 Декабря 2017 в 13:33
«Кибератака на Кадырова». Власти Чечни рассказали о проблемах с Instagram

Проблемы с аккаунтом главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram не связаны с техническими неполадками, это попытка «заглушить его голос». Такое объяснение дал в субботу министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Министр в беседе с РИА Новости пообещал ответные действия на  любую «попытку остановить Кадырова».

«Мы не позволим безнаказанно покушаться на один из самых решительных и правдивых голосов России и будем дальше активно отстаивать интересы нашего государства всеми доступными способами, а если это необходимо, то, как уже говорил наш лидер, то и на поле битвы», — заключил Умаров.

Ранее Газета.ру сообщала о проблемах с аккаунтом Рамзана Кадырова в Instagram. Утром 23 декабря он оказался недоступен. Также не была доступна страничка политика в Facebook.

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