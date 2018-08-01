Смертельная тоска. Депутат рассказал о «чудовищной» медицине в Алтайском крае

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Депутат Госдумы Сергей Шаргунов в эфире НСН заявил, что население региона иногда не получает медицинскую помощь.

Больше всего болезней среди регионов России зафиксировано в Алтайском крае. Об этом рассказали в Минздраве. В данном субъекте РФ на 100 тысяч жителей пришлось 253429,5 заболеваний. На втором месте оказался Санкт-Петербург (236874,7 заболеваний). Тройку лидеров антирейтинга замыкает Ненецкий автономный округ (230700,8 заболеваний), сообщает RT. При этом реже всего болезни регистрируют в Кабардино-Балкарии, Чечне и Курской области.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов, который представляет в нижней палате парламента Алтайский край, в эфире НСН заявил, что население региона не получает элементарной соцподдержки.

«Мне приходится часто писать запросы, выступать в прессе на тему чудовищного положения медицины в крае. Этот замечательный русский край, где живут трудолюбивые люди, подвергается нещадной оптимизации. Это такое будто бы бодрое слово, за которым скрывается смертельная тоска и беспроглядный пессимизм. Выкашиваются больницы, фельдшерско-акушерские пункты, сокращают врачей. В итоге некоторым людям просто не к кому обратиться, когда подступает хворь. Поэтому Алтайский край и лидирует в печальных рейтингах. Люди чувствуют себя заброшенными и не получают элементарной социальной поддержки», - отметил депутат.

По словам Сергея Шаргунова, подобная ситуация характерна и для учебных заведений.

«Точно так же уничтожаются школы. А село без школы просто перестаёт существовать. Брошенность людей – главная причина болезней. Давно нужно прекратить уничтожение медицины», - заключил в эфире НСН Шаргунов.

Исследование Минздрава основывалось на данных 2017 года, сообщает Ura.ru.

Ранее в Росстате рассказали об увеличении численности населения в России через 18 лет до 157 миллионов рублей. Однако руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов в эфире НСН такой вывод Росстата посчитал некомпетентностью.