Ломидзе: Россия - не донор мирового туризма

Исполнительный директор АТОР в эфире НСН опровергла данные о туристах, оставляющих за рубежом баснословные деньги, и о России, где иностранцы почти не тратятся.

Россияне в 2017 году потратили за рубежом почти в 3,5 раза больше средств, чем приехавшие с нашу страну иностранцы. По данным международной сети FinExpertiza, 31,1 млрд долларов против 8,95 млрд. В среднем один въезд в Россию приносил стране всего 367 долларов. А в Австралии эта цифра составила - 4734 доллара, а в среднем по миру один въезд давал принимающей стороне около 1000 долл. При этом соотечественники вошли в мировую десятку туристов, которые позволяют себе тратить крупные суммы на отдыхе.

в беседе сне поверила в эту информацию, так как, по ее словам, в исследовании не представлен алгоритм подсчета прибыли и расходования средств (

«Думаю, что это связано с принципами подсчета. Всемирная туристская организация при ООН - весомая организация и у них есть свои методики, но цифры, которые они выдают не вызывают сомнения. А вот как считают авторы данного исследования, сколько денег потратили иностранные туристы в России? Мне бы хотелось знать методику. Общий поток иностранцев, приезжающих в Россию, включая тех, кто приезжает с деловыми целями, а также приграничный туризм, и гостей из бывших республик Советского Союза, которые едут в Россию совсем с другими целями, составляет 20 миллионов. За границу выезжают 14 миллионов россиян. При этом, Россия не самая дешевая страны, и расходы в любом случае выше. У меня вызывает сомнение предложенная пропорция», - сказал она.Добавим, сервис Tvil.ru выяснил у туристов, в каких регионах России самое качественное жильё и отдых. По результатам опроса в социальных сетях курорты Краснодарского края признаны самыми качественными для отдыха в России. За Кубань проголосовали 37% опрошенных. Далее следуют Крым и Севастополь (20% голосов), Ленинградская область (17%), Алтайский край (11%) и Московская область — 9% голосов.