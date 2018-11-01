Россияне в праздничные дни готовы ехать на затопленный юг страны

Топ-1: Российские туристы определились со своими предпочтениями на ноябрьские праздники
Топ-2: «Ингосстрах» получил заявления от клиентов «Натали Турс»
Напомню, что именно в таком объеме аналитики Ассоциации туроператоров России оценивали совокупный ущерб, который нанесли действия «Натали Турс» туристам. Большинство клиентов туроператора получат компенсацию за уплаченные деньги. К сожалению, она не превысит 5% от общей стоимости тура.
Топ-3: На горнолыжных курортах в Сочи начинается подготовка к зимнему сезону
Трассы будут приведены в порядок. Еще раз пройдутся с инспекцией по всем объектам размещения, площадям и улицам курорта. Открытие горнолыжного сезона намечено на 14 декабря — тогда туристы смогут опробовать трассы. Самое главное, чтобы к этому времени был снег. Тогда туристы смогут опробовать трасы.
Топ-4: Российские туристы не отменяют туры в Венецию, несмотря на затопление в городе
Все новостные каналы и весь интернет облетели кадры, на которых видно, как туристы ходят по городу в болотных сапогах, сидят в ресторанах, которые тоже наполовину затоплены, и, судя по всему, продолжают получать удовольствие от пребывания в этом замечательном городе. Наводнения в Венеции бывают раз в два-три года и есть туристы, которые специально едут в город в это время, потому, что это достаточно впечатляющее зрелище.
Топ-5: Посольство России в Таиланде посоветовало российским туристам всегда носить с собой загранпаспорт
Мы тоже просим туристов с пониманием отнестись к требованию правоохранительных органов Таиланда. Ну, зная миролюбивый нрав тайцев, можно не сомневаться в том, что туристы особого дискомфорта от этого ужесточения не испытают.