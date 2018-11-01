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НСН-Туризм

Россияне в праздничные дни готовы ехать на затопленный юг страны

1 Ноября 2018 в 20:00
Россияне в праздничные дни готовы ехать на затопленный юг страны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.

Топ-1: Российские туристы определились со своими предпочтениями на ноябрьские праздники

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Майя Ломидзе: Российские туристы определились со своими предпочтениями на ноябрьские праздники. Это Турция, Россия, Таиланд, Доминикана и Арабские Эмираты. Все это – безвизовые страны, которые могут предложить теплую погоду. Исключение - Россия, которая заняла второе место. Судя по опросам туроператоров, в нашей стране на ноябрьские праздники люди отправятся в экскурсионные поездки и Краснодарский край, несмотря на произошедшее в этом регионе стихийное бедствие.

Топ-2: «Ингосстрах» получил заявления от клиентов «Натали Турс»

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Майя Ломидзе: Страховая компания  «Ингосстрах» получила заявления на компенсации от 8,8 тыс. клиентов туроператора «Натали Турс» на сумму более миллиарда рублей.

Напомню, что именно в таком объеме аналитики Ассоциации туроператоров России оценивали совокупный ущерб, который нанесли действия «Натали Турс» туристам. Большинство клиентов туроператора получат компенсацию за уплаченные деньги. К сожалению, она не превысит 5% от общей стоимости тура.

Топ-3: На горнолыжных курортах в Сочи начинается подготовка к зимнему сезону

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Майя Ломидзе: На горнолыжных курортах в Сочи начинается подготовка к зимнему сезону: 6 ноября закроются практически все подъемники на курорте «Роза Хутор».

Трассы будут приведены в порядок. Еще раз пройдутся с инспекцией по всем объектам размещения, площадям и улицам курорта. Открытие горнолыжного сезона намечено на 14 декабря — тогда туристы смогут опробовать трассы. Самое главное, чтобы к этому времени был снег. Тогда туристы смогут опробовать трасы.

Топ-4: Российские туристы не отменяют туры в Венецию, несмотря на затопление в городе

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Майя Ломидзе:  Российские туристы не отменяют туры в Венецию, несмотря на затопление почти 75% улиц города, которое произошло в понедельник.

Все новостные каналы и весь интернет облетели кадры, на которых видно, как туристы ходят по городу в болотных сапогах, сидят в ресторанах, которые тоже наполовину затоплены, и, судя по всему, продолжают получать удовольствие от пребывания в этом замечательном городе. Наводнения в Венеции бывают раз в два-три года и есть туристы, которые специально едут в город в это время, потому, что это достаточно впечатляющее зрелище.

Топ-5: Посольство России в Таиланде посоветовало российским туристам всегда носить с собой загранпаспорт

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Майя Ломидзе: Посольство России в Таиланде посоветовало российским туристам всегда носить с собой загранпаспорт из-за ужесточения иммиграционных требований к иностранцам в этой стране. Как уточняют в дипмиссии, из-за ужесточения иммиграционных требований для иностранных граждан таиландские правоохранители проводят специальную операцию по выявлению лиц, находящихся на территории королевства нелегально.

Мы тоже просим туристов с пониманием отнестись к требованию правоохранительных органов Таиланда. Ну, зная миролюбивый нрав тайцев, можно не сомневаться в том, что туристы особого дискомфорта от этого ужесточения не испытают.

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