Уравнивание цен на обслуживание в аэропортах назвали справедливым

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак прокомментировал в эфире НСН, идею уравнять тарифы для российских и зарубежных компаний.

Федеральная антимонопольная служба может уравнять тарифы на обслуживание в аэропортах для российских и зарубежных авиакомпаний. Изначально предложение лишить российских перевозчиков привилегий перед иностранными было выдвинуто Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Согласно инициативе тарифы на оказание компаниям услуг должны быть усреднены. Такое предложение связано с тем, что на сегодняшний день, за обслуживание в российских аэропортах иностранные авиаперевозчики платят в три раза дороже. В случае, если эта инициатива вступит в силу, зарубежные компании станут платить меньше, а для отечественных, напротив, стоимость возрастет.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН заявил, что предложение лишить привилегий российские авиакомпании вполне справедливо:

«Давно этот разговор идет. Если это произойдет, может, некая справедливость тогда наступит, потому что иностранные компании платят сегодня во многих аэропортах большие сборы, чем российские. Это создает определенные преимущества для российских авиакомпаний, что позволило им в свое время более интенсивно развиваться. Но, возможно, пришло время сделать всем одинаково. Это будет плохо, конечно, для российских авиакомпаний, потому что разница временами довольно существенна», — рассказал эксперт.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» рассказал НСН о негативном влиянии уравнивания тарифов на обслуживание в аэропортах.