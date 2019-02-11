В России вырастут цены на авиабилеты

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» рассказал НСН о негативном влиянии уравнивания тарифов на обслуживание в аэропортах.

Российские авиакомпании могут лишиться привилегий, которыми они обладают в аэропортах России перед зарубежными авиаперевозчиками. Соответствующее предложение по выравниванию тарифов на оказание аэропортовых услуг поддержала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Александра Редько.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил НСН, что это лишение российских авиакомпаний льгот только навредит рынку и покупателям авиабилетов (слушайте аудио).

«Выравнивание ставок регулируемых сборов для российских и иностранных авиакомпаний вполне очевидным образом негативно скажется на ситуации на российском рынке. Если увеличение будет касаться ставок применяемых к обслуживанию рейсов российских авиакомпаний, то очевидно, это ухудшит и без того непростую финансовую ситуацию в сфере авиаперевозок. У авиакомпаний не останется иного выбора, как постепенно перекладывать дополнительные расходы на плечи и кошельки потребителей через повышение цен на билеты. Если же компенсировать за счет снижения ставок для иностранных авиакомпаний, то очевидно, что это приведет к выпадению достаточно большой части отечественных аэропортов, и компенсировать выпадающий доход тоже нужно будет за счет каких-то других источников. Впрочем, очевидно, что альтернативных источников, кроме как российские авиакомпании у аэропортов особо и не останется», — разъяснил эксперт.Отметим, что по действующим в настоящее время тарифам, обслуживание в российских аэропортах обходится иностранным авиакомпаниям в три раза дороже, чем отечественным. Сборы, о которых идет речь, включают в себя плату за взлет и посадку, аэронавигацию, а также, среди прочего, стоянку судов, таможенное обслуживание и заправку.