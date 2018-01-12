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Общество

Учителя резко раскритиковали предложение о переносе начала учебного года

12 Января 2018 в 10:34
Учителя резко раскритиковали предложение о переносе начала учебного года
В эфире НСН Ефим Рачевский назвал нецелесообразным перенос начала учебного года на 1 октября в условиях российского климата.

В Госдуме предложили перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября, а его окончание с конца мая на конец июня. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке от партии ЛДПР Борис Чернышов. По мнению парламентария, так летние каникулы будут лучше соответствовать изменениям климата в стране.

В эфире НСН директор Центра образования № 548 Царицыно, Заслуженный учитель России Ефим Рачевский не поддержал предложение депутата, отметив, что температура воздуха в сентябре в разных регионах России существенно отличается.

«Борис Чернышов должен взять учебник географии за 8 класс и посмотреть климатогеографические зоны России и увидеть, чем отличается сентябрь в Сочи от сентября в Ямало-Ненецком автономном округе или в Коми. И понять, что в сентябре в Сочи +26°C может быть купальный сезон, а в других регионах холодно и нехорошо. В соответствии с действующим законом об образовании в РФ каждая школа имеет право начинать учебный год тогда, когда она сочтет нужным, но есть несколько нормативных ограничений. Учебный год длится девять месяцев, и среди года должно быть не меньше 30 дней каникулярного времени. А что касается летних каникул, то здесь закон ничего не говорит. Можно их просто сократить. В Российской Федерации самые длинные каникулы в мире: летом три месяца и 30 дней среди года - итого 120 дней получается. Так долго не отдыхает никто», - отметил Рачевский.

В ЛДПР объяснили причину переноса начала учебного года

Комитет Госдумы по образованию и науке не рекомендовал нижней палате российского парламента принимать законопроект, разрешающий муниципалитетам переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября, передает РИА Новости.

Ранее депутат-единоросс Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, сообщает «Русская планета». По мнению парламентария, рабочая неделя должна начинаться со 2 января.

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