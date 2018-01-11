В ЛДПР объяснили причину переноса начала учебного года

Автор инициативы в эфире НСН рассказал, зачем переносить летние каникулы на месяц.

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября и, соответственно, его окончание с конца мая на конец июня. Таким образом, считает депутат, летние каникулы будут лучше соответствовать изменениям климата в стране (слушайте аудио).

«Традиция и привычка должны отступить перед пожеланием того, чтобы дети, которые приходят на учебу 1 сентября или 1 октября, приходили здоровыми, отдохнувшими. Чтобы они не сидели весь июнь дома, чтобы играли на свежем воздухе под солнцем, а не в подъездах, скрываясь от дождя или, не дай бог, снега, как это было в Москве. Конечно, они будут довольны. И родители будут довольны», - отметил депутат.

При этом в то, что эта инициатива получит одобрение большинства параментариев, Борис Чернышов верит с трудом. Однако, по его словам, это не повод для того, чтобы закрывать глаза на положение с детским отдыхом в России.

«Даже если это нововведение не будет принято, у нас вопрос с детским отдыхом стоит очень остро. Родители просто не всегда знают, куда детей отправить на отдых. В школах не всегда создана инфраструктура для летних лагерей. Не всем хватает места в детских лагерях, и это тоже большая проблема. Я думаю, никаких трудностей не возникнет. Школы готовы к любому раскладу. Мы ж не просим у них сократить учебные программы. Да, возможны вопросы для девятого и одиннадцатого классов с итоговой аттестацией. Но я думаю, что даже это вполне решаемо. Девятый и одиннадцатый классы начинают свою учебу с 1 сентября, в то время как остальные смогут продлить свой отдых, немного переместить его с начала июня на начало июля», - резюмировал он.

Напомним, ранее депутат-единоросс Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы.