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Общество

У Астахова нет претензий к таможенникам аэропорта в Мюнхене

16 Ноября 2018 в 14:24
У Астахова нет претензий к таможенникам аэропорта в Мюнхене
В эфире НСН адвокат рассказал об инциденте на таможне при прохождении паспортного контроля.

Семья адвоката Павла Астахова благополучно прошла паспортный контроль в аэропорту Мюнхена. Об этом в эфире НСН заявил сам правозащитник.

Как сообщалось ранее, у Астахова после прилета в международный аэропорт Мюнхена из Москвы возникли трудности с документами при прохождении контроля.

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«Мы приехали на день рождения Димы Диброва. Не в сам Мюнхен, а чуть дальше, в горы. У меня просто в распечатанном виде не было резервации отеля. Попросили показать резервацию отеля. Переслали и через пять минут показали», - рассказал в эфире НСН адвокат.

По его словам, раньше он не сталкивался с подобными требованиями таможенников. «Обычно мы много путешествуем и как-то везде все спокойно. А в Баварии какие-то свои правила, что в бумажном виде надо показать резервацию отеля. Они говорят: “Нас не интересует ни Берлин, ни другие страны”», - уточнил Павел Астахов.

Отметим, в семье адвоката трое детей - сыновья Антон (1988 г.р.), Артем (1993 г.р.) и Арсений (2009 г.р.). Его супруга Светлана руководила процессом создания ряда телепередач Астахова - «Час суда», «Дело Астахова» и других. 

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