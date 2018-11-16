Пятница
16 ноября
USD 66.62
EUR 75.54
Общество

Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена

16 Ноября 2018 в 13:15
Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена
Фото: theins.ru
Специальный корреспондент НСН сообщил, что у адвоката возникли проблемы при прохождения паспортного контроля в одном из терминалов.

У адвоката Павла Астахова возникли проблемы при прохождении паспортного контроля в международном аэропорту Мюнхена. Как сообщает специальный корреспондент НСН, правозащитник следовал рейсом из Москвы вместе со своей семьей.

Сотрудники таможни запросили у адвоката данные обратных билетов и резерва в гостинице, которых у Астахова с собой не оказалось. Правозащитник на месте связался с помощниками, чтобы оперативно предоставить необходимую информацию.

Отметим, Павел Астахов состоит в браке с телепродюсером Светланой Астаховой. Супруга руководила процессом создания ряда телепередач своего мужа - «Час суда», «Дело Астахова» и других. Астахов воспитывает троих сыновей – Антона (1988 г.р.), Артема (1993 г.р.) и Арсения (2009 г.р.).

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.