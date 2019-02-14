Топливный союз: Бензин не станет дешевле из-за переизбытка топлива на рынке

ФОТО: flickr.com

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша призвал граждан дождаться весны, чтобы понять, как будет изменяться рынок.

Профицит мощностей по производству бензина наблюдается в России, заявляют эксперты Argus Consulting в докладе, выводы из которого приводит газета «Ведомости». По их мнению, мощность выпуска увеличилась на два миллиона тонн после старта новых установок на нефтеперерабатывающем комплексе «Танеко» и Антипинском НПЗ. В связи с этим производителей ожидают проблемы со сбытом, так как рост спроса на топливо не отличается высокими темпами.

Несмотря на такой прогноз ожидать снижения цен на бензин в России не приходится, отметил в эфире НСН президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Хотя в целом, по его словам, это положительно скажется на внутреннем рынке.

«Трудно сказать на сегодняшний день. Действительно после запуска на полную мощность заводов компании “Танеко”, а этого ждали несколько лет, больше миллиона тонн бензина, который он производит, сыграют роль в насыщении рынка. Но я не думаю, что у нас будет такой сумасшедший профицит, который приведёт к снижению цен. Всё-таки у нас до сих пор не отыгран рост акцизов, рост НДПИ, НДС. Потом, надо учитывать, что сейчас низкий сезон спроса, и в январе-феврале рынок всегда был профицитным. Но что будет в марте-апреле, когда [спрос] резко вырастет не только на внутреннем рынке, но и на внешних. И экспорт же не закрывается, его, конечно, сейчас несколько сдерживают отсутствием спроса и административными действиями регуляторов, но рано или поздно он откроется на полную мощность. И не факт, что рынок останется профицитным. Поэтому давайте дождёмся весны и посмотрим, что будет дальше. Но то, что это идёт на пользу внутреннему рынку, это, безусловно, мы это уже знали несколько лет», — заключил президент Российского топливного союза.

Следует отметить, что в Торгово-промышленной палате России придерживаются совсем иной точки зрения на ситуацию на рынке. Член комитета по энергетической стратегии ТПП РФ Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что отрасль ожидает дефицит, а никакой избыточности рынка нет и быть не может. О том, зачем россиянам рассказывают о профиците бензина, читайте в материале НСН.