Выходные в Москве будут теплыми, но ветреными и дождливыми

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Ведущий специалист Гидрометцентра России рассказала НСН, чего ждать от погоды жителям столичного региона в Международный женский день.

Предстоящие праздничные выходные, которые благодаря празднованию Международного женского дня продлятся три дня – с 8 по 10 марта – будут теплыми, дождливыми и ветреными. Об этом НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«Умеренные юго-западные и южные ветры принесут волну весеннего тепла. Активный циклон, зародившийся над акваторией Северо-Восточной Атлантики, будет определять погоду в столичном регионе в течение всех праздничных выходных. Он будет двигаться, минуя Северное море, преодолевая Скандинавский горы, и в ночь на пятницу, 8 марта, он выйдет на Балтику. И утром его теплый атмосферный фронт пересечёт территорию столичного региона», - отметила синоптик.

По словам Марины Макаровой, в ночь на 8 марта прогнозируется небольшой мокрый снег. Термометры покажут -4 С°… -2 С° в столице и -7 С°… -2 С° по области. Днём осадки пройдут в виде мокрого снега и дождя, потеплеет до +3 С°… +5 С° в мегаполисе, и +1 С°… +6 С° в Подмосковье. Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

«Пик волны тепла придётся на субботу, 9 марта. В этот день прогнозируется переменная облачность, местами дождь. Порывы ветра до 12-17 м/с. Ночью +1 С°… +3 С° в столице и 0 С°… +5 С° по области. Днём максимальная температура в Москве +5 С°… +7 С°. В Подмосковье – от +3 С°… +8 С°. В воскресенье, 10 марта ночью местами небольшие осадки и околонулевая температура. Днём небольшой дождь, максимальная температура +4 С°… +6 С° в столице и +1 С°… +6 С° по области. Местами порывы ветра до 15 м/с.», - отметила синоптик.

Резюмируя, Марина Макарова добавила, что в начале новой недели – по мере дальнейшего продвижения циклона на восток – столичный регион постепенно окажется в его тыловой части. Ветры развернутся на западные, а затем и северные. В понедельник небольшие осадки, небольшие осадки. Ночью -3 С°… +2 С°, днём 0 С°… +5 С°.

Напомним, ранее стало известно, что ушедший февраль стал одним из самых темных в Москве за последние 20 лет. По данным Метеообсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова, при норме в 72 часа солнце радовало москвичей в последний месяц зимы всего 43 часа.