СЖР: Запрет освещения нападений на школы в СМИ может навредить

Тимур Шафир в эфире НСН призвал коллег-журналистов не забывать об этике при освещении терактов.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили запретить освещение в СМИ событий, связанных с нападениями в школах. Об этом заявил зампред комитета нижней палаты парламента по образованию и науке Борис Чернышов.



По мнению парламентария, информирование о подобных инцидентах пропагандирует их и создает подражателей, которые совершают попытки нападений в России.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что дискуссия об освещении нападений в школах не имеет однозначного решения.

«Тема сама по себе очень тяжелая и щекотливая. Дискуссии на тему освещения терактов ведутся достаточно давно, тем более, если речь идет о нападениях на школы. Существует очень большое количество разных мнений. В Турции после очередного теракта были вообще запрещены освещения в СМИ подобных происшествий. Во Франции также идет активная дискуссия по этой теме. Как мы помним, там за последнее время было очень много терактов и нападений. Стороны делятся на две части. Первые – те, которые говорят, что медиаинтерес к террористам и преступникам только подстегивает их последователей. Другая сторона говорит о том, что граждане должны знать, какие виды опасности бывают, и быть к ним готовыми. Однозначного ответа нет», - заявилШафир.

Он также подчеркнул, что во время освещения подобных происшествий необходимо быть осторожными и не забывать о журналистской этике. При этом Шафир уверен, что полный запрет информирования не пойдет обществу на пользу

«Нормы журналистской этики никто не отменял. Понятно, что при освещении и информировании граждан о подобного рода происшествии СМИ должны быть предельно тактичны, должны помнить, что они не гонятся за сенсацией, а дают информацию, касающуюся жизни людей. Необходимо помнить, что главное в этой ситуации – не навредить. Если речь идет о полном запрете, в эпоху развития технологий полностью запретить какую-либо информацию нельзя. Утечка все равно будет, информация, так или иначе, попадет в социальные сети и блоги. К каким последствиям приведет такая утекающая информация, сказать сложно. То, что запрещено, всегда обрастает дополнительными слухами и домыслами. Не приведет ли это к еще большей истерии вокруг события, не навредит ли, большой вопрос», - добавил секретарь Союза.

Напомним, ранее стало известно, что в школе Флориды произошла стрельба. В результате погибли 17 человек, пострадали 14. Нападавший - 19-летний Николас Круз, который ранее был исключен из школы за нарушения дисциплины, находится под стражей, пишет RT .